Firma EUROPART na początku września uruchomił drugi oddział we Wrocławiu.

Oferta produktów EUROPART Premium Parts obejmuje aktualnie 7500 części. Oprócz materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia warsztatowego jak np. produkty chemiczne, oleje i narzędzia, klienci mogą wybierać z szerokiego asortymentu części zamiennych do osi i hamulców, zawieszenia, silnika, oświetlenia i elektryki, a także elementów wyposażenia i akcesoriów.

Podczas kontroli jakości swoich produktów marki własnej EUROPART stosuje metodę dwuetapową. Produkty są poddawane ścisłej kontroli jakości za pomocą urządzeń testowych i pomiarowych we własnym laboratorium, a ponadto EUROPART korzysta również z usług niezależnych organizacji zewnętrznych. Wysoki poziom jakości części znajduje nie tylko wielokrotne potwierdzenie podczas codziennego zastosowania w trudnych warunkach, lecz potwierdza go także bardzo niski wskaźnik reklamacji wynoszący 0,01%. Ponadto liczne produkty są od lat pomyślnie stosowane podczas zawodów Truck Race oraz Truck Trial, gdzie przykładowo nie tylko hamulce, ale również elementy układu kierowniczego muszą wytrzymać najwyższe obciążenia. Firma EUROPART jest w pełni przekonana o jakości swoich produktów sprzedawanych pod własną marką, dlatego od niedawna oferuje trzyletnią gwarancję na wszystkie części marki własnej – EUROPART Premium Parts. Tym samym EUROPART wykracza daleko poza ustawową gwarancję.

Oddział we Wrocławiu na ul. Opolskiej jest otwarty od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 oraz w sobotę od 08:00 do 12:00.



EUROPART Polska S. A.

Wrocław

Ul. Opolska 188