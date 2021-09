Grupa ZF promuje w Polsce swoją globalną strategię Next Generation Mobility. NOW.

Poza produkcją komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, Grupa ZF od lat inwestuje i rozwija obszar R&D w naszym kraju. Cztery działające w Polsce centra inżynieryjne (w Bielsku- Białej, Częstochowie, Łodzi i Wrocławiu), zatrudniają już ponad 1 500 osób i nadal intensywnie rekrutują, wdrażają nowe technologie i realizują projekty dla coraz większej liczby klientów.

Na właśnie zakończonych targach IAA Mobility w Monachium firma ZF zaprezentowała swoje innowacje.

Światowa premiera modułowego zestawu napędowego Modular eDrive Kit podczas Targów IAA pokazała, jak silna jest pozycja firmy ZF w obszarze elektromobilności. Wszystkie nowe e-napędy z Modular eDrive Kit oferują znaczną poprawę efektywności, wagi i wydajności. Zoptymalizowane przekładnie oraz wysoce wydajne koncepcje chłodzenia i smarowania, redukują straty mechaniczne nawet o 70 proc. Ponadto, do systemu modułowego zostały włączone opatentowane innowacje w zakresie elektroniki mocy. Oznacza to wymierne korzyści dla przemysłu motoryzacyjnego, pozwalające na skrócenie czasu opracowywania nowych napędów elektrycznych nawet o 50 proc.

Modular eDrive Kit daje też producentom dużą swobodę w ustalaniu priorytetów konstrukcyjnych pomiędzy maksymalnymi osiągami a efektywnością, ponieważ oferuje najszerszy możliwy zakres - od samochodów kompaktowych po segment premium: Możliwe są konfiguracje od 75 do 400 kW mocy i od 350 do 540 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu firma ZF oferuje producentom samochodów podstawę, której potrzebują dla następnej generacji pojazdów akumulatorowo-elektrycznych.

Zakład Elektroniki ZF w Częstochowie jest pierwszym projektem ZF typu „Greenfield” w Częstochowie. Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała nowoczesna fabryka, w której zatrudnienie znalazło już blisko 200 osób. Całość trwającej od 2017 roku inwestycji ZF w budowę, a następnie rozbudowę nowego Zakładu Elektroniki w Częstochowie wyniesie ponad 100 mln Euro do roku 2025. W połowie 2020 roku w Zakładzie ruszyła produkcja seryjna kamer S-Cam 4.8 oferujących 100-stopniowe pole widzenia, pozwalające rozwijać systemy wspomagania jazdy. Aktualnie trwa rozbudowa – w sierpniu b.r. rozpoczęły się prace budowlane przy nowej hali produkcyjnej. Dzięki nowym inwestycjom, Zakład przygotowuje się do uruchomienia produkcji seryjnej kolejnych elementów wspierających bezpieczeństwo kierowców i pasażerów oraz stanowiących elementy integracji z systemami autonomicznymi: elektroniczne moduły wspomagające prowadzenie pojazdu, kontrolery poduszek powietrznych i radary.