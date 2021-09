Spółka ORLEN OIL włączyła się w organizację X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników razem z Akademią Młodego Mechanika.

Jako polska firma Orlen chce wspierać polskich młodych mechaników, mechaników zawodowych i polskie szkoły. To jedno z wielu przykładów zaangażowania społecznego krajowego lidera środków smarowych, gdyż Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to inicjatywa edukacyjna, dająca młodym ludziom szanse i możliwości poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych kompetencji, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

W ramach Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników eksperci z PLATINUM ORLEN OIL angażują się w edukację młodych i zawodowych mechaników, przekazując wiedzę dotyczącą nie tylko produktów oferowanych przez spółkę, ale także rynku środków smarowych, czy ich odpowiedniego doboru do danego modelu pojazdu.

X Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników wspierają także Ambasadorzy marki PLATINUM ORLEN OIL: Robert Kubica, Kuba Przygoński i Bartosz Zmarzlik, którzy kibicują młodym i zawodowym mechanikom od czerwcowych eliminacji. Wyjątkową atrakcją, jaką przygotowała marka PLATINUM ORLEN OIL, jest akcja PLATINUM CARD, która daje możliwość uzyskania przepustki do finałów. Zespół uczniowski, który uzyska w ramach Akademii Młodego Mechanika, w kategorii Młody Mechanik, najlepszy wynik w testach wiedzy o środkach smarowych oraz płynach eksploatacyjnych zyska możliwość udziału w finale Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Akcja trwa do 10.10.2021, szczegóły i regulamin dostępne na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl oraz www.akademiamlodegomechanika.pl.