BILSTEIN uzupełnia internetowy portal warsztatowy Schaefflera – REPXPERT – nowymi treściami.





Producent zawieszenia od czerwca 2021 r. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i Polsce uzupełnia wiedzą ekspercką portal firmy Schaeffler.

Około trzy i pół miesiąca po rozpoczęciu współpracy jest już dostępne obszerne portfolio szkoleń technicznych oraz wiedzy warsztatowej. Przykłady obejmują wskazówki warsztatowe dotyczące kalibracji systemów wspomagania (ADAS) po pracę zawieszenia, objaśnienie jak wyregulować rowek na amortyzatorze lub jak wyeliminować irytujące odgłosy z otoczenia zawieszenia.

Od początku współpracy asortyment BILSTEIN został włączony do poprzez katalog części TecDoc jako możliwe do zidentyfikowania części na portalu REPXPERT. Produkty BILSTEIN odpowiednie dla rynku wtórnego prezentowane są dostępne przez portal firmy Schaeffler. Są to m.in: akcesoria i części serwisowe (B1), sprężyny śrubowe i resory pneumatyczne (B3), OE amortyzatory (B4 i B6) oraz moduły zawieszenia pneumatycznego (również B4) na sportowe i zawieszenia typu coilover (B12, B14 i B16).

Jedną z atrakcji są też wspólne szkolenia. Kolejne szkolenie online za pośrednictwem platformy Vitero odbędzie się w Niemczech 22 września o godzinie 17:00. Będzie ono miało temat: „Nowoczesne technologia zawieszenia – komponenty aktywne”.