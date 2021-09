Wspaniałe załogi we wspaniałych samochodach. Tak można podsumować I Europejski Zlot Forda model T, który odbył się w dniach 16–19 września w Jeleniej Górze. Przybyło dziewięć załóg z Czech, Słowacji i Polski, a bazą zlotu był hotel w XVIII wiecznym pałacu Pakoszów.

W ramach zlotu zorganizowano 20-kilometrowy wyścig, a na rynku w Jeleniej Górze, ku uciesze zgromadzonej publiczności, odbyła się prezentacja pojazdów połączona z próbą techniczną. Na Balu Komandorskim nagrodzono zwycięskie załogi, wybrano też najpiękniejszy damski kapelusz, gdyż podczas zlotu załogi prezentowały się w strojach z epoki.

W zlocie brały udziały udział egzemplarze z różnymi rodzajami nadwozi – touring, runabout, roadster czy zamknięte coupe. Na zlot przyjechał jedyny na świecie Ford model T RAJO Special. Samochód z 1912 r. został tuningowany przez amerykańską firmę RAJO w 1918 r. i przystosowany do wyścigów górskich – moc silnika z 22,5 KM wzrosła do 36 KM, zwiększono liczbę biegów z dwóch do sześciu i podniesiono prędkość maksymalną do 129 km/h. Zainteresowanie wzbudzał też model z 1914 r. z użytkowym nadwoziem pick-up. Na zlot przyjechał też egzemplarz z 1926 r., w tzw. stanie zachowania. Pojazd nie przechodził gruntownej renowacji i nawet lakier był oryginalny. Uzupełnieniem gamy pojazdów był egzemplarz modelu A z 1930 r. – następcy modelu T.

W Jeleniej Górze pod przewodnictwem Ryszarda Piotrowskiego prężnie działa Królewskie Towarzystwo Automobilowe, które przy wsparciu władz miasta doprowadziło do powstania muzeum zabytkowej motoryzacji. Cennym nabytkiem kolekcji jest Polski Fiat 518 z 1933 r. będący służbowym pojazdem przedwojennego dowódcy floty wojennej admirała Józefa Unruga.

Przypomnijmy, w latach 1908–1927 modelu T wyprodukowano 15 mln egzemplarzy na pierwszej na świecie linii produkcyjnej. Pojazd ten zmotoryzował USA i pod względem wielkości sprzedaży oraz popularności zdeklasował konkurencję. Źródłami tego sukcesu są: prosta konstrukcja zapewniająca niezawodność, dobre własności jazdy po bezdrożach i łatwość napraw dzięki wymienności skatalogowanych części. Pojazd posiadał ramę, do której montowano przednią i tylną oś oraz silnik. Model T był napędzany 4-cylindrowym, 4-suwowym silnikiem dolnozaworowym o pojemności 2,9 l i mocy 22,5 KM. Napęd na koła tylne był przenoszony przez dwubiegową przekładnię planetarną. Pojazd miał trzy pedały: do jazdy do przodu, do tyłu oraz hamulec zasadniczy. Prędkość była regulowana manetką przy kierownicy. Prowadzenie tego pojazdu jest więc zupełnie inne od współczesnych. Posiadanie Forda T to ciekawe hobby, a w zasadzie jest to sposób na oryginalne spędzanie czasu. Od maja do października jeżdżą na zloty, by w miłym towarzystwie trochę się pościgać, skompletować strój z epoki i poczuć się tak, jak 100 lat temu.















Ostatnio samochody z początków motoryzacji cieszą się mniejszym zainteresowaniem kolekcjonerów. Takie pojazdy wymagają gruntownej i kosztownej renowacji, a na zlotach czasami zawodzą, psując humor właścicielom. Tym bardziej cenna jest inicjatywa pasjonatów z Jeleniej Góry. Takie imprezy nie mogą się obyć bez firm wspierających. Głównym sponsorem zlotu w Jeleniej Górze był Bosch Service, który w tym roku obchodzi powstanie sieci warsztatowej.



























Gratulujemy organizatorom pomysłu i sprawnie przeprowadzonej imprezy.

Ryszard Polit