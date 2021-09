W ubiegłym tygodniu firma Schaeffler wystartowała z nową edycją Akcji Promocyjnej RALLYEXPERTS 2.0.

Tegoroczna edycja zakłada 8 odcinków specjalnych – 200 nagród tygodniowo, 1600 nagród rzeczowych, 60 nagród głównych.

Wystarczy regularnie rejestrować punkty bonusowe REPXPERT na www.repxpert.pl. Dla najlepszych do zgarnięcia Niezbędnik RALLYEXPERTA, m.in. sportowa torba firmowa, lampa halogenowa do oświetlenia kanału czy ekspres do kawy.