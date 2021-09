KYB współpracował przy arktycznej wyprawie „Pole of Cold”, w której zespół śmiałków jako pierwszy na świecie dotarł samochodami do odległych Wysp Nowosyberyjskich.

Wyprawą kierował ambasador marki Toyota – Bogdan Bulychev. Cała trasa liczyła łącznie ponad 20 000 kilometrów w ekstremalnie trudnych warunkach, z czego 7000 trasa offroadowa, wliczając także jazdę po zamarzniętym Oceanie Arktycznym. Średnia temperatura wyniosła –50ºC, a najniższa jaką zanotowano to –62ºC. Wyprawa rozpoczęła się w styczniu i zakończyła w maju trasą obejmującą Jakucję – Biegun Zimna – Kołymę – Magadan – Kamczatkę – Czukotkę.

Dwa pojazdy biorące udział w wyprawie to Toyota Hilux i Toyota Land Cruiser Prado 150. Oba SUV-y były dobrze przygotowane do jazdy w ekstremalnych warunkach oraz zostały wyposażone w 38-calowe koła i oświetlenie LED. Posiadały izolację termiczną, podwójne szyby, dodatkowe grzałki zainstalowane na obu silnikach a na górze koce termiczne z izolacyjnymi wstawkami zakrywającymi chłodnice. Zbiornik paliwa w Hiluxie mieści do 350 litrów, a w Prado do 400 litrów, dzięki czemu silniki pojazdów mogły pracować bez przerwy nawet do 10 dni.