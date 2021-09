BorgWarner, światowy lider w dostarczaniu innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności dla rynku motoryzacyjnego, wprowadza nowe technologie na rynek części zamiennych w ramach globalnego programu energoelektroniki dla pojazdów zelektryfikowanych.

Firma Delphi Technologies rozwiewa obawy konsumentów co do zasięgu pojazdu, oferując innowacyjne, niedrogie, wielofunkcyjne urządzenie do ładowania, z którego można korzystać praktycznie wszędzie.

Ładowarkę do pojazdów elektrycznych (tryb 2), za którą stoi doświadczenie w produkcji seryjnej dla wielu producentów OEM, wyposażono w zintegrowane z przewodem urządzenie sterujące i zabezpieczające (IC-CPD). Pozwala ono na bezpieczne ładowanie pojazdów elektrycznych (EV) za pomocą istniejącej infrastruktury (np. gniazda domowego). To pionierskie urządzenie, które można z łatwością schować do bagażnika samochodu elektrycznego, doskonale nada się do krótkich podróży i ładowania przez noc. Sprawdzi się też jako ładowarka awaryjna. Ładowarki do pojazdów elektrycznych (tryb 2) od Delphi Technologies są dostosowane do kraju użytkowania i dostępne w Ameryce Północnej, Europie i Chinach.

Z myślą o przyszłych trendach w elektryfikacji, Delphi Technologies angażuje się w organizację szkoleń technicznych, których będą potrzebować mechanicy na całym świecie, by bezpiecznie serwisować technologie samochodowe związane z wysokim napięciem. Firma oferuje kompleksowe szkolenia w zakresie serwisowania pojazdów elektrycznych typu plug-in i hybrydowych (PHEV/HEV), a w przyszłości planuje rozszerzenie programu, aby sprostać kolejnym potrzebom serwisowym. W zależności od regionu pionierskie produkty firmy Delphi Technologies obejmują wysokiej jakości tradycyjne części zamienne, dzięki którym można przeprowadzić wiele napraw układu napędowego, takich jak hamulce, czujniki i części dla układu chłodzenia, układu kierowniczego oraz zawieszenia, a także w pełni obsługiwać pojazdy elektryczne.