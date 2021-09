Marka Philips konsekwentnie rozwija retrofity LED zarówno do reflektorów głównych, jak i pomocniczych, na przykład kierunkowskazów.



Producenci oświetlenia stają przed dużą odpowiedzialnością społeczną. Wyczerpujące się powoli możliwości podnoszenia sprawności żarówek halogenowych przełożyły się na zaprojektowanie retrofitów. Z punktu widzenia użytkownika pojazdu ich najważniejszą cechą jest możliwość bezpośredniego montażu w tym samym reflektorze. Globalnie, dla bezpieczeństwa wszystkich, nastąpiło zastąpienie tradycyjnego żarnika i szklanej bańki wypełnionej gazem, wydajniejszym układem diod LED.

Philips sukcesywnie rozwija gamę retrofitów LED w zakresie tzw. sygnalingów. Pomimo, że nadal czekają na dopuszczenie do stosowania na drogach publicznych właśnie wprowadzono na polski rynek nową generację tych retrofitów LED. Gama Ultinon Pro6000 składa się z typów o barwie białej P21W i P21/5W (także czerwonej), W21W i W21/5W (także czerwonej), W16W, R5W/R10W, T10/W5W, Festoon o długościach 30, 38 i 43 mm z przeznaczeniem do instalacji elektrycznej 12V (niebieskie pudełka).

Obecnie marka Philips wprowadziła na polski rynek nową generację tych retrofitów LED. Gama Ultinon Pro6000 składa się z typów o barwie białej P21W i P21/5W (także czerwonej), W21W i W21/5W (także czerwonej), W16W, R5W/R10W, T10/W5W, Festoon o długościach 30, 38 i 43 mm z przeznaczeniem do instalacji elektrycznej 12V (niebieskie pudełka).

Nowość w ofercie Philipsa to też – T10/W5W, R5W/R10W i Festoon 38 mm do 24V. Teraz mogą z nich skorzystać między innymi użytkownicy pojazdów ciężarowych, autobusów oraz maszyn rolniczych i budowlanych. Dla ułatwienia wyboru wyróżniono je brązowym kolorem opakowania.

W sumie to 27 referencji.