Na mapie Polski pojawił się właśnie 400. punkt sieci Q Service Castrol.

Oficjalnie sieć Q Service Castrol zainaugurowała swoją działalność w 2019 r. Obecnie zrzesza 400 serwisów

– 400 serwisów w sieci to potwierdzenie tego, że nasze działania są dostrzegalne przez kierowców, mechaników, a także producentów części, którzy chętnie dołączają do nas jako nasi partnerzy. To mnóstwo wiedzy, ale również pozytywnej energii, która przekuta w czyny, dostarcza każdej ze stronów wymierne korzyści. Chcemy, żeby serwisy rozwijały się i będziemy robić wszystko, aby im to ułatwiać – dodaje Marta Ciesielska, menadżer za odpowiedzialna rozwój sieci Q Service Castrol.

Więcej informacji na temat sieci znaleźć można na stronie www.qservicecastrol.eu.