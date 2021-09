Fabryka układów hamulcowych Bosch w Mirkowie k. Wrocławia obchodzi jubileusz 25-lecia. Należący do koncernu od 1996 r. zakład produkcyjny, to dziś kompleksowy ośrodek produkcyjno-badawczy.

Na ponad 33 000 m2 powierzchni, zespół ponad 900 specjalistów odpowiada za rozwój i produkcję komponentów do układów hamowania, które stosowane są w pojazdach wiodących koncernów motoryzacyjnych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza na liniach produkcyjnych podwrocławskiego zakładu wytworzono ponad 37 milionów komponentów i dostarczono je na pięć kontynentów.

Fabryka jest m.in. odpowiedzialna za produkcję iBoostera, niezależnego od próżni produktu, który wspiera układ hamulcowy, umożliwiając skrócenie drogi hamowania. iBooster stosowany jest głównie w samochodach elektrycznych i hybrydowych. Dzięki takim projektom zakład w Mirkowie aktywnie wspiera transformację motoryzacji, współtworząc świat bezpiecznej, bezemisyjnej i fascynującej mobilności. Obecnie w Mirkowie co trzy sekundy produkowany jest nowy zespół mocy.

Historia fabryki sięga lat 60-tych ubiegłego wieku, ale jej dynamiczny rozwój w firmie Bosch rozpoczął się w roku 1996. W pierwszych latach produkcja obejmowała hamulce tarczowe i bębnowe, pompy hamulcowe oraz korektory siły hamowania. W 2003 r. fabryka została przeniesiona do obecnej lokalizacji – Mirkowa pod Wrocławiem. W 2009 r. rozpoczęła się dalsza rozbudowa nowego zakładu, a w 2012 r. działalność zainicjowało Centrum Badawczo-Rozwojowe.



Bosch zainwestował już w polską fabrykę ponad miliard złotych. Wysoka jakość pracy i zaangażowanie zespołu przekonały koncern do dalszych inwestycji pod Wrocławiem. Jesienią br. rozpocznie się rozbudowa zakładu, którego powierzchnia do końca 2022 r. powiększy się o 25%. Uruchomione zostaną też nowe, zautomatyzowane linie produkcyjne.