W tym roku sieć Premio obchodzi 15-lecie obecności na polskim rynku. Obecnie pod szyldem sieci działa już 150 serwisów w całej Polsce.

Początki Premio w Polsce sięgają 2006 r. Pierwsze oficjalne otwarcie miało miejsce w serwisie Premio Ring w Gdańsku, a w kolejnych miesiącach swoją działalność z logiem sieci w tle rozpoczęły następne punkty. Już w pierwszym roku obecności na rynku Premio zrzeszało 31 serwisów, a 12 miesięcy później liczba ta przekroczyła 70 placówek. Z biegiem kolejnych lat grono partnerów powiększało się, aby w styczniu 2011 r. osiągnąć okrągłą setkę.

Obecnie Premio Opony-Autoserwis to 150 punktów na terenie całej Polski. Kierowcy indywidualni i flotowi mogą serwisować w nich ogumienie, wydechy, układy hamulcowe lub wymienić olej, a także skorygować geometrię oraz zrobić przegląd. Sieć wspiera też floty ciężarowe – wybrane serwisy Premio, zaliczane do europejskiej sieci TruckForce, pomagają operatorom flot zapewnić nieprzerwaną mobilność.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w coraz większym stopniu przenoszą się do internetu, Premio uruchomiło w II połowie 2020 r. swój e-sklep. Dzięki temu konsumenci zyskali dostęp do szerokiej oferty produktów i usług oraz mogą skorzystać z pomocy zaufanego i sprawdzonego partnera serwisowego. Nowa platforma e-commerce pozwala zarówno na zakup opon Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica i rezerwację terminu wymiany w wybranym serwisie Premio, jak i umówienie tzw. szybkich usług samochodowych, na przykład ustawienia geometrii kół, wymiany oleju lub konserwacji klimatyzacji. W razie potrzeby dodatkowe świadczenia serwisowe można zarezerwować i przeprowadzić przy okazji wymiany opon lub niezależnie jako samodzielną usługę.