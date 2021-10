Sieć ProfiAuto powiększyła się o kolejnego partnera – sklep Brems w Koninie, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 20 września br.





Obserwując aktualną sytuację eksperci branżowi wskazują, że pandemia jedynie wzmogła zainteresowanie zakładaniem biznesów w branży aftermarketowej. W przeciwieństwie do dilerów samochodowych, ta forma działalności jest obecnie jeszcze bardziej opłacalna. Szczególnie teraz Polacy częściej decydują się na zakup samochodów używanych, gdyż zarówno czas oczekiwania na pojazdy nowe (m.in. ze względu na kryzys w dostawach półprzewodników), jak i ich ceny skutecznie odstraszają klientów od odwiedzin w salonach. To zaś wzmaga ruch na rynku zamienników i części oryginalnych producentów.

Obecnie na terenie Polski, Czech i Słowacji działa już niemal 2200 warsztatów oraz ponad 250 sklepów i hurtowni motoryzacyjnych ProfiAuto. Każdy z nowych partnerów zarówno na początku działalności, jak i w trakcie prowadzenia swojego biznesu, otrzymuje wsparcie, na które składają się m.in.: dostęp do niemal 8,5 miliona części w katalogu, szkolenia dla pracowników, oprogramowanie, narzędzia marketingowe oraz atrakcyjne formy finansowania wyposażenia.

Partnerami otwarcia sklepu Brems byli: ProfiPower, ENI, ATE, Brembo, Delphi, Denso, DRiV, Monroe, Energy, HELLA, Febi Bilstein, MANN-FILTER, Valeo, Varta.