Obecnie zakup kompletu opon zimowych lub całorocznych marki Goodyear, biorących udział w loterii, jaką przygotowała firma, daje także szansę na wygranie wartościowych nagród.

W puli nagród do zdobycia w zimowej loterii Goodyear są m.in.: mobilne ekspresy do kawy, modele sterowca Goodyear Blimp, karty przedpłacone o wartości 5000 zł każda oraz nagroda główna – Toyota Yaris Cross.

Mechanizm loterii jest prosty. Wystarczy kupić komplet opon całorocznych lub zimowych marki Goodyear biorących udział w loterii i zarejestrować zakup na stronie www.loteriagoodyear.pl – zachowując dowód zakupu. Po rejestracji uczestnik od razu dowiaduje się czy wygrał jeden z 300 mobilnych ekspresów do kawy marki Wacaco Nanopresso lub figurkę modelu kultowego sterowca Goodyear Blimp. Niezależnie od wyniku pierwszego losowania, każde zgłoszenie weźmie też udział w grze o nagrodę tygodniową, którą jest karta przedpłacona o wartości 5000 zł oraz w losowaniu finałowym, w którym do wygrania jest Toyota Yaris Cross.

Aby zdobyć więcej szans w losowaniu nagrody tygodniowej oraz głównej wystarczy kupić komplet opon modelu premiowanego (4 sztuki potwierdzone na jednym dowodzie zakupu) – całorocznych Vector 4Seasons Gen-3 albo zimowych UltraGrip Performance+. Taki zakup to dodatkowe 10 losów w każdym z wyżej wymienionych losowań.

Lista modeli opon biorących udział w loterii promocyjnej oraz szczegóły akcji dostępne są w regulaminie na stronie www.loteriagoodyear.pl. Loteria dotyczy opon zimowych i całorocznych marki Goodyear do samochodów osobowych, typu 4x4 lub dostawczych. Nie ma znaczenie miejsce ich zakupu – honorowane są modele nabyte w serwisie, sklepie czy online. Natomiast ważne jest, aby na dowodzie zakupu była dokładna adnotacja potwierdzająca markę i rodzaj zakupionych opon.

Udział w loterii mogą wziąć osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania okresu promocyjnego kupią komplet opon promocyjnych.

Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń trwa od 4 października do 31 grudnia 2021 r.