Goodyear po raz drugi z rzędu został zwycięzcą testu opon całorocznych przeprowadzonego przez niemiecki magazyn Auto Bild, wyprzedzając ponad 30 innych marek.

Test Auto Bild polegał na ocenie sprawności 32 opon w rozmiarze 225/50 R17 na BMW serii 3, z czego 16 poddano szczegółowej kontroli, w tym najnowszą generację opon konkurencji.

W badaniu oceniano 16 różnych parametrów, w tym zachowanie na suchej, mokrej i ośnieżonej nawierzchni, a także przebieg, koszt i opory toczenia. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 była jedyną oponą, która otrzymała ocenę "zieloną" we wszystkich 16 kategoriach, w efekcie uzyskując bardzo dobre podsumowanie ogólne: „przekonujące zachowanie w każdych warunkach pogodowych, dynamiczne prowadzenie, krótka droga hamowania na mokrej nawierzchni, bardzo dobra odporność na aquaplaning, długi przebieg i dobry stosunek ceny do jakości". Vector 4Seasons Gen-3 uzyskała w teście przebiegu lepsze wyniki niż jakakolwiek inna opona w pierwszej piątce.

To już drugi raz, kiedy Vector 4Seasons Gen-3 zwyciężyła w prestiżowym teście opon całorocznych magazynu Auto Bild – podobny rezultat osiągnęła rok temu, wtedy też redakcja przyznała Goodyearowi prestiżowy tytuł producenta opon całorocznych roku.