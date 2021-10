Na platformie przybyło we wrześniu prawie 1400 nowych warsztatów. Liczba użytkowników zbliżyła się do 12 000.





Motointegrator.com jest rozbudowaną platformą internetową, dzięki której kierowcy mogą nie tylko w łatwy sposób znaleźć odpowiadający im warsztat, ale także skontaktować się z nim bezpośrednio przez stronę, a w przypadku niektórych mechaników także umówić się na wizytę online. Obecnie polscy kierowcy mogą wybierać wśród 11 741 serwisów z całego kraju.

W ciągu minionych trzech kwartałów 2021 roku liczba odsłon strony Motointegrator.com z łatwością przekroczyła próg 5 mln wizyt. Suma użytkowników, którzy odwiedzili w tym czasie platformę była zaś większa niż 2,8 mln osób. Wykonali oni od stycznia do września 2021 roku prawie 400 tys. telefonów do znalezionych poprzez stronę warsztatów.

W samym wrześniu liczba odsłon Motointegratora była o prawie 15 proc. większa niż w sierpniu. Widać, więc że kierowcy wrócili po wakacjach ze swoimi autami na przeglądy i potrzebne naprawy. Rekordowa w ciągu całego roku liczba wizyt została natomiast zanotowano w czerwcu, kiedy wielu Polaków przygotowywało prawdopodobnie auto do urlopowych wyjazdów. W szóstym miesiącu roku warsztatową platformę Inter Carsu odwiedzono ponad 665 000 osób.

Właściciele warsztatów na swojej stronie w Motoingetratorze mogą zamieścić listę oferowanych usług, posiadane zaświadczenia i dyplomy, a nawet cennik i informację o możliwości wykonania naprawy door to door. Dzięki rejestracji w serwisie mają większe możliwości promocji swoich usług i dotarcia do większej liczby klientów.