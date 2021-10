Rozpoczęły się zapisy do udziału w XVI Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, który organizuje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Kongres odbędzie się w dniach 8–9 grudnia w Warszawie w Hotelu Sound Garden.



Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://kongres.sdcm.pl/.

Organizatorzy liczą, że wydarzenie to odbędzie się bez zakłóceń i ograniczeń w tradycyjnej stacjonarnej formule, jednak wszystko będzie zależało od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Tegoroczny Kongres transmitowany będzie także na żywo w Internecie. Osoby, które wypełnią formularz na stronie https://kongres.sdcm.pl/ otrzymają link do transmisji oraz przypomnienie o nadchodzącym wydarzeniu.

Dwudniowy Kongres będzie obfitował w szereg sesji i prezentacji, a szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej.

– Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej XVI Kongresu, zapoznania się z programem wydarzenia oraz przede wszystkim do rejestracji. Ważnych tematów do omówienia jest wiele, więc warto już teraz zarezerwować sobie czas 8 i 9 grudnia – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający SDCM.