Problemy z łańcuchami dostaw surowców i części, w tym półprzewodników, spowodowały, że na całym świecie wiele fabryk producentów samochodów czasowo wstrzymuje pracę.

Škoda wydała oświadczenie, że do końca 2021 roku wstrzymuje produkcję, co jest wydarzeniem bez precedensu. Podobne problemy ma również Hyundai. Dobrze radzi sobie Toyota, której fabryki, w tym Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wytwarzające silniki, przekładnie i napędy hybrydowe wracają do pełnej wydajności.

Wzrost cen surowców, energii i części oraz kosztów pracy i transportu powoduje, że w ostatnich miesiącach samochody podrożały i w nadchodzącym czasie ich ceny będą nadal rosły. Mimo to zapotrzebowanie na nowe auta wciąż przewyższa podaż, dlatego zapewnienie dobrej dostępności samochodów jest obecnie najważniejszym wyzwaniem dla producentów pojazdów.