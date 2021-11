Pod koniec października br. w nowym Zakładzie Elektroniki ZF w Częstochowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie rozbudowy zakładu o nową halę produkcyjną.

W nowej hali ZF planuje uruchomić produkcję nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy.

– Dzięki rozbudowie, w naszym zakładzie znajdzie zatrudnienie co najmniej 50 dodatkowych pracowników. Planujemy zakończenie budowy i gotowość do instalacji kolejnych maszyn w nowej hali produkcyjnej już w połowie przyszłego roku – podkreślił Krzysztof Gablankowski, Dyrektor Zakładu Elektroniki ZF w Częstochowie.

Zakład Elektroniki ZF w Częstochowie jest pierwszym projektem ZF typu „Greenfield” w Częstochowie. Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała nowoczesna fabryka, w której zatrudnienie znalazło już blisko 200 osób. Całość trwającej od 2017 roku inwestycji ZF w budowę, a następnie rozbudowę nowego Zakładu Elektroniki w Częstochowie wyniesie ponad 100 mln euro do roku 2025.

W połowie 2020 roku w Zakładzie ruszyła produkcja seryjna kamer S-Cam 4.8 oferujących 100-stopniowe pole widzenia, pozwalające rozwijać systemy wspomagania jazdy. Dzięki nowym inwestycjom, Zakład przygotowuje się do uruchomienia produkcji seryjnej kolejnych elementów wspierających bezpieczeństwo kierowców i pasażerów oraz stanowiących elementy integracji z systemami autonomicznymi: elektronicznych modułów wspomagających prowadzenie pojazdu, kontrolerów poduszek powietrznych i radarów.

Zakład Elektroniki ZF jest zlokalizowany przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie. Na terenie Zakładu, o łącznej powierzchni 12 000 m2, znajdują się hale pomieszczenia biurowe i socjalne oraz stanowiska inżynieryjne. Ponadto, część inwestycji stanowi nowoczesny budynek biurowy przeznaczony dla Centrum Usług Wspólnych ZF. Nowa inwestycja w rozbudowę zakładu pozwoli na powiększenie obszaru produkcji o ponad 9 000 m2.