Olej silnikowy Castrol EDGE Professional to jedyny olej rekomendowany przez markę Jaguar Land Rover.

Castrol ogłosił zawarcie nowej umowy z marką Jaguar Land Rover, która przedłuża długoletnią współpracę firm. Od 2001 r. Jaguar Land Rover rekomenduje do stosowania w swoich pojazdach wyłącznie oleje silnikowe Castrol, a nowa umowa przedłuża współpracę do 2026 r.

Silniki Jaguar Land Rover zostały opracowane pod kątem uzyskiwania maksymalnych osiągów z olejem Castrol EDGE Professional. To dlatego samochody marki Jaguar Land Rover są fabrycznie zalewane olejami tej marki. Castrol będzie także nadal pełnić rolę głównego sponsora zespołu wyścigowego Jaguar Formula E, co umożliwi dalsze testowanie nowych technologii i rozwiązań.