Firma badawcza Frost&Sullivan przeprowadziła niedawno analizę europejskiego rynku części zamiennych pod kątem wycieraczek do pojazdów użytkowych. Na podstawie tego badania zdecydowała się przyznać firmie Valeo nagrodę „European New Product Innovation Award 2021”, wręczaną za najbardziej innowacyjne produkty na rynku.





Valeo wyróżnione przez Frost&Sullivan za wycieraczki do Mercedesa Benz Actros (MP5).

Valeo (pod marką SWF) jest pierwszym i jedynym dostawcą oryginalnego wyposażenia, który oferuje unikalnie zaprojektowane pióra wycieraczek do Mercedesa Actrosa piątej generacji na niezależnym rynku części zamiennych. Zastosowane w nich adaptery zostały opatentowane. Gwarantują w pełni niezawodny montaż wycieraczek, choć ich konstrukcja różni się od wersji OE.

– Pióro wycieraczki w Actrosie MP5 otrzymało nowe, wyjątkowe mocowanie, gdyż Mercedes zastrzegł adapter stosowany na OE patentem, by uniknąć jego replikacji na rynku wtórnym – mówi Avijit Ghosh, dyrektor ds. doradztwa w firmie Frost& Sullivan. – Produkt Valeo dokładnie odpowiada pod względem dopasowania, formy i funkcji wersji OE, ale posiada inny adapter. Ponieważ Valeo dostarcza również wersję OE tej wycieraczki, klienci mogą mieć pewność, że produkt spełnia wszystkie specyfikacje OE.

Konstrukcja pióra wycieraczki jest oparta na metalu połączonym z wytrzymałą gumą, co zapewnia trwałość i solidność produktu. Firma Valeo przeprowadziła szereg rygorystycznych testów podczas opracowywania wycieraczki, aby zapewnić jej najwyższą jakość. Przeprowadzone zostały m.in. testy laboratoryjne, podczas których wycieraczka pracowała w skrajnych warunkach temperaturowych. Sprawdzano także jej wytrzymałość na pracę przy silnym wietrze z wielu kierunków, przy słonej wodzie, pyle czy oblodzeniu na szybie.

Valeo, pod marką SWF, jest dostawcą wycieraczek dla wszystkich głównych producentów samochodów ciężarowych w Europie: Mercedes Benz, DAF, MAN, Renault i Volvo Trucks. Valeo było pionierem w produkcji unikalnych adapterów wycieraczek do Scanii. Producent jest także preferowanym dostawcą produktów aftermarketowych przez właścicieli ciężarówek i operatorów flot. Nie tylko ze względu na wysoką jakość produktu, ale także łatwość montażu.