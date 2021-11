Kultowy Ford Mustang rocznik ‘65 w świetle zjawiskowych neonów został głównym bohaterem kalendarza ProfiAuto na rok 2022.

Neony, niegdyś wszechobecne w polskich metropoliach, dziś znów wracają do łask w przestrzeni miejskiej i prywatnych kolekcjach. To właśnie ich wyjątkowa historia oraz charakter stały się inspiracją dla kalendarza ProfiAuto 2022 pod hasłem „Light up your life with ProfiAuto” (pol.: „Rozjaśnij swoje życie z ProfiAuto”). Zdjęcia odbywały się m.in. w Katowicach. W latach 60. ubiegłego wieku stolica województwa śląskiego nazywana była „miastem tysiąca neonów” czy „polskim Las Vegas”.

Głównym bohaterem nowej odsłony kalendarza ProfiAuto jest legendarny Ford Mustang z 1965 roku z widlastą „ósemką” pod maską. Auto znajduje się w prywatnej kolekcji i jest niemal idealnie zachowanym egzemplarzem. Klasyk składa się w zdecydowanej większości z oryginalnych części.

Podczas corocznej Konferencji Partnerów ProfiAuto organizatorzy planują aukcję charytatywną, na której licytowane będą neony stworzone specjalnie na użytek sesji do każdej z kart kalendarza. Całkowity dochód trafi do Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów z Katowic, które wspiera wykluczone społecznie dzieci i ich rodziny ze Śląska oraz Zagłębia.

Autorem sesji jest znany fotograf Artur Nyk, a stylistką – Tatiana Szczęch. Kalendarz wydrukowany został w nakładzie blisko 9500 sztuk, z czego 7500 trafi na polski rynek – do członków sieci ProfiAuto i fanów marki. Partnerami edycji 2022 są Mann-Filter, Monroe, Philips oraz VARTA.