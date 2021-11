Gelu Manta został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ELIT Polska. Zastąpił Svena Lundquista, który piastował tę funkcję przez ostatnie trzy lata.

Zmiany wprowadzone w zespole zarządzającym pozwolą na dalszy rozwój firmy i zapewnią sprawną koordynację pomiędzy ELIT Polska a Grupą LKQ.

Gelu Manta ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą produktów motoryzacyjnych i rozwijaniu biznesu na wielu europejskich rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, Rumunii i Węgier. Zawodowo związany przez wiele lat, z takimi firmami jak Philips i Hella, z powodzeniem realizował się na kluczowych stanowiskach managerskich. Odpowiadał również za relacje z międzynarodowymi grupami zakupowymi.

Nowy Prezes Zarządu ELIT Polska staje na czele silnej struktury, która w oparciu o solidne podstawy wypracowała mocną pozycję w branży motoryzacyjnej. Głównym celem na najbliższe lata jest wykorzystanie potencjału dynamicznie rozwijającego się regionu. ELIT Polska jest do tego doskonale przygotowana pod każdym względem – dysponuje dobrze zorganizowanym zapleczem, na które składa się kompletna oferta motoryzacyjnych części zamiennych i wyposażenia warsztatowego, w tym znane marki takie jak: Starline, MPM oil, ERA, Optimal i Nipparts. Ponadto, w ramach projektu LKQ ACADEMY, ELIT Polska posiada rozbudowaną bazę szkoleniową oraz zoptymalizowaną logistykę z dostępem do magazynów w Niemczech i Pradze (Logistics without borders).