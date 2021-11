Yokohama Rubber rozpoczęła praktyczne testy czujnika mocowanego do wewnętrznej powierzchni opony. Testy są prowadzone na terenie Japonii, przy użyciu pojazdów testowych.

Celem firmy jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i zwiększenie efektywności ekonomicznej eksploatacji pojazdów.

Testy są prowadzane przy użyciu czujnika opony opracowanego przez Yokohama Rubber, urządzenia pokładowego opracowanego przez Alps Alpine Co. Ltd. oraz dostawcy informacji mapowych Zenrin. Mają one potwierdzić trwałość czujników oraz zdolność nowo opracowanego systemu współpracującego z czujnikami (Tire air Pressure Remote access System = TPRS) do zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym ciśnienia w oponach, temperatury i lokalizacji pojazdu.

Ponadto testowane jest zastosowanie systemu dla celów personelu serwisów motoryzacyjnych, które zajmują się przeglądami pojazdów i konserwacją opon. System Yokohamy ma ułatwić efektywne zarządzanie oponami i bardziej wydajne planowanie przeglądów. Uwzględnia również korzyści dla kierowców. Wspomoże bezpieczną eksploatację pojazdów i poprawi ich wydajność paliwową dzięki zapewnieniu utrzymania odpowiedniego ciśnienia w oponach. Dane systemowe są zapisywane w chmurze w czasie rzeczywistym.

Do 2023 r. dodana zostanie kolejna funkcja – wykrywanie zużycia bieżnika. Pozwoli to na wysyłanie powiadomień do kierowców i operatorów flotowych o terminie rotacji opon lub ich wymiany. Yokohama Rubber będzie stopniowo rozbudowywać funkcje czujników, aby proponować bezpieczne trasy przejazdu, trasy z ominięciem korków, czy informować o konieczności założenia łańcuchów.