Niskie temperatury niekorzystnie wpływają na akumulator. Zły stan akumulatora rozruchowego jest najczęstszą przyczyną awarii samochodowych.

Według Stowarzyszenia Samochodowego (ADAC) zły stan akumulatora był przyczyną 46,3% wszystkich awarii w 2020 roku. Powód jest oczywisty: w samochodach, które są przez dłuższy czas nieużywane, akumulatory rozładowują się, co w konsekwencji prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika.

Jeśli akumulator jest niesprawny nie należy go wymieniać samodzielnie, tylko pozostawić samochód w rękach specjalistów. Choć w przeszłości wymiana akumulatora nie była skomplikowaną czynnością, obecnie proces ten jest bardziej złożony i wymaga dodatkowych procedur serwisowych. Mechanicy posiadają niezbędną wiedzę z tego zakresu, co pozwoli uniknąć uszkodzenia elektroniki pojazdu. Dodatkowo, profesjonalny warsztat z pewnością zadba o to, aby zużyty akumulator został poddany recyklingowi, minimalizując w ten sposób negatywny wpływ na środowisko. Akumulatory samochodowe są najczęściej odzyskiwanym i przetwarzanym produktem w na świecie wyprzedzając aluminium, papier, opony i szkło.



Firma Clarios we współpracy z partnerami i klientami opracowała system zbierania zużytych akumulatorów, który zapewnia ich wykorzystanie w ramach obiegu zamkniętego. Dzięki temu udaje się nam odzyskać z rynku aż 98% akumulatorów ołowiowych z pojazdów w Europie, a także bardzo dużą część materiałów, z których są wykonane. Elementy z tworzywa sztucznego są przetwarzane na wióry polipropylenowe, na przykład do nowych obudów akumulatorów. Ołów jest wykorzystywany do produkcji nowych akumulatorów. Natomiast elektrolit można przetworzyć na nawozy i środki czyszczące.

Każdy, kto chce bezpiecznie podróżować zimą, powinien sprawdzić akumulator i w razie potrzeby, dokonać jego wymiany w warsztacie.



Adresy serwisów znajdują się na stronie VARTA: https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/bezplatny-test-akumulatora