Renault Kangoo Van i Mercedes-Benz Citan ex aequo zostały uhonorowane tytułem International Van Of The Year 2022.





Jury nagrodziło te auta za „trwałe przyczynianie się pojazdów do efektywności, bezpieczeństwa i spełnienia norm ochrony środowiska w segmencie lekkich samochodów dostawczych”. Nagrodę przyznaje ogólnoeuropejskie jury złożone z 24 dziennikarzy - ekspertów w dziedzinie samochodów dostawczych, ciężarowych i branży transportowej. W konkursie brało udział 14 vanów 11 marek.