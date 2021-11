Peugeot poinformował, że w modelach e-208 i e-2008 zwiększono zasięg jazdy. Oba całkowicie elektryczne modele (silnik 136 KM) wprowadzono na rynek pod koniec 2019 r. i do tej pory wyprodukowano ponad 90 tys. sztuk.

W celu zwiększenia zasięgu pojazdy zostały wyposażone w opony o zmniejszonym tarciu. Zmieniono też przełożenie w skrzyni biegów. Ciekawym udoskonaleniem jest nowa pompa ciepła, która w połączeniu z czujnikiem wilgotności zainstalowanym w górnej części przedniej szyby optymalizuje efektywność energetyczną ogrzewania i klimatyzacji. Informacje przekazywane przez ten czujnik umożliwiają dokładniejszą kontrolę recyrkulacji powietrza w przedziale pasażerskim, co ma przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną zużywaną podczas nagrzewania i utrzymywania temperatury wewnątrz pojazdu, szczególnie w niskich temperaturach otoczenia.

Wszystkie te zmiany zapewnią zwiększony zasięg zgodnie z cyklem homologacji WLTP. Nowy Peugeot e-208 ma teraz zasięg do 362 km zasięgu WLTP, o 22 km więcej. Natomiast zasięg jazdy modelu e-2008 wzrósł do 345 km, o 25 km więcej.

Wygląda na to, że również w samochodach całkowicie elektrycznych szuka się oszczędności za wszelką cenę, podobnie jak w autach spalinowych.