Continental ogłosił program dobrowolnej wymiany opon obejmujący 67 128 sztuk opon ContiEcoContact 5 do samochodów osobowych w rozmiarze 235/55 R 17 103 H XL.



Program został zainicjowany proaktywnie, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia kierowców i innych użytkowników dróg. Jest odpowiedzią na trzy incydenty, które miały miejsce. W trzech przypadkach doszło do nagłej utraty powietrza, co jedynie w jednym przypadku doprowadziło do niewielkich szkód materialnych, natomiast we wszystkich przypadkach nie odnotowano żadnych obrażeń ciała.

Jeżeli opony objęte dobrowolnym programem wymiany są używane przez dłuższy lub powtarzający się okres i mają duże obciążenie lub możliwe przeciążenie, w rzadkich przypadkach może dojść do nagłej utraty powietrza. Aktywny monitoring rynku prowadzony przez Continental wykazał występowanie nieprawidłowości tylko w przypadku opon VW Caravelle i Multivan. Natomiast, nie wykryto porównywalnych wzorów usterek w odpowiednich oponach stosowanych w innych typach pojazdów.

Model opony, którego dotyczy akcja, był sprzedawany klientom w różnych krajach, w tym w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, w ramach wyposażenia oryginalnego i wymiany. Kampania wymiany jest bezpłatna. Kierowcy, którzy otrzymali te opony jako oryginalne wyposażenie, zostaną o tym poinformowani bezpośrednio przez producenta pojazdu.

Continental rozpoczął powiadamianie odpowiednich władz krajowych 24 listopada 2021 r. i jest w kontakcie z producentami samochodów i dealerami opon w celu zorganizowania i wdrożenia programu wymiany. Osoby poszukujące dodatkowych informacji, w tym instrukcji dotyczących identyfikacji opon dotkniętych problemem oraz lokalnych partnerów kontaktowych, proszone są o odwiedzenie strony internetowej Continental https://www.continental-tires.com/car/tires/technical-services/voluntary-exchange-programs.

Oponę Continental, której dotyczy problem, można zidentyfikować w następujący sposób:



Linia produktów: ContiEcoContact 5, rozmiar 235/55 R 17 103 H XL

Numery seryjne DOT: CN 7AD72Y 4015 do 0221

Ostatnie cztery cyfry numerów seryjnych DOT oznaczają okres produkcji (tydzień/rok). Opony, których dotyczy problem, zostaną wymienione bezpłatnie. Nie dotyczy to innych rozmiarów opon, okresów produkcji ani linii produktów.