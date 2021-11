Proste zeskanowanie etykiety nowego opakowania pozwala sprawdzić autentyczność produktu, jego dane techniczne, prawidłową procedurę montażu i umożliwia mechanikom bezpłatnie doskonalić swoje umiejętności.



DRiV Motorparts, oddział Tenneco oferuje warsztatom pomoc cyfrową dzięki wprowadzeniu niepowtarzalnych kodów QR na opakowaniach swoich produktów.

Dodanie kodów QR do opakowań komponentów najbardziej uznanych w branży marek umożliwi mechanikom natychmiastowy dostęp do wielu pomocnych informacji podczas montażu części. Zawartość została odpowiednio opracowana, aby montaż był jak najbardziej efektywny i prosty, a osoby pracujące przy pojazdach były na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technicznymi w szybko rozwijającym się przemyśle motoryzacyjnym.

Po zeskanowaniu kodu QR za pomocą smartfona mechanik zostaje przekierowany do głównego menu, gdzie może łatwo przejść do dostosowanych podrozdziałów, obejmujących dane techniczne produktu, porady dotyczące montażu i warunki gwarancji, a także sposób bezpośredniego kontaktu z centrum pomocy technicznej producenta.

Aby dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, menu i funkcje mogą być wyświetlane w ośmiu językach – angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, niderlandzkim, polskim i rosyjskim – a kolejne funkcje i języki mają zostać dodane w przyszłości.

Co ważne, zeskanowanie kodu QR pozwala potwierdzić, że dana część jest oryginalnym produktem DRiV, dając instalatorom pewność, że montują oni w pojeździe klienta bezpieczne części o wysokiej jakości. Jeśli kod QR ujawni, że dana część nie jest oryginalna, użytkownicy zostaną przekierowani do strony, na której będą mogli zgłosić problem bezpośrednio do centrum pomocy technicznej DRiV.

Dodatkową korzyścią dla mechaników i pasjonatów samochodowych jest możliwość bezpłatnego doskonalenia swoich umiejętności. Menu oferuje link do systemu Garage Gurus Learning Management System, który po utworzeniu darmowego konta zapewnia wiele kursów technicznych, webinarów i materiałów, które są dostępne 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Początkowo kody QR będą umieszczane na klockach i tarczach (samochody osobowe) firmy Ferodo, klockach i tarczach (samochody osobowe) firmy Jurid oraz markach Engine Expertise (Glyco, Nural, Goetze i AE). Oznakowania dla amortyzatorów Monroe, części MOOG oraz innych marek DRiV zostaną dodane w następnych miesiącach.