Okładka winylowej płyty zawierająca jednak nie płytę, ale Kalendarz Pirelli 2022. Zatytułowany „On the Road”, ze zdjęciami autorstwa Bryana Adamsa – uhonorowanie międzynarodowych gwiazd muzyki od lat 60. do współczesności, a także powrót Kalendarza po przerwie spowodowanej kryzysem Covid-19.

Jest to szczególny powrót, ponieważ zbiega się z obchodami 150-lecia Pirelli, dla którego logo zostało odsłonięte w tym samym czasie, co Kalendarz.

Przez ponad 20 lat, oprócz bogatego zbioru sukcesów muzycznych, Bryan Adams zyskał również reputację fotografa, a poprzez zdjęcia do „On The Road” uchwycił życie artysty w trasie. To także temat piosenki o tym samym tytule – “On The Road” – którą kanadyjski muzyk skomponował do Kalendarza, a która znajdzie się również na jego kolejnym albumie.

Na planie zdjęciowym do Kalendarza muzycy przeżywają na nowo chwile z życia w trasie, od napięcia przed występem, przez przerwy między próbami i koncertami, po długie podróże z jednego miasta do drugiego i samotność hotelowych pokoi. Są to doświadczenia, które Bryan Adams dobrze zna i po raz pierwszy w historii Kalendarza również fotograf znalazł się w obsadzie. W 48. edycji The Cal dołącza do niego dziesięciu światowej sławy artystów w różnym wieku, wywodzących się z różnych gatunków muzycznych oraz różnego pochodzenia: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent oraz Kali Uchis. Zdjęcia zostały zrobione latem w zaledwie trzy dni, w dwóch lokalizacjach w Los Angeles - w Palace Theatre i w hollywoodzkim hotelu Chateau Marmont – oraz w hotelu Scalinatella na Capri.













Firma Pirelli została założona w 1872 r. i od momentu powstania Kalendarza w 1964 r. wydała jego 48 edycji, zrealizowanych przez 37 fotografów.