Lynk&Co, marka oferująca rozwiązania w zakresie mobilności, podpisała pięcioletnią umowę z firmą Castrol na dostarczanie środków smarnych na wszystkich rynkach, na których prowadzi działalność w Europie.





Olej Castrol EDGE Professional V 0W-20 będzie stosowany podczas regularnych przeglądów i prac konserwacyjnych w pojazdach Lynk&Co.

Olej Castrol EDGE Professional, który będzie stosowany przez firmę Lynk&Co, to najbardziej zaawansowany technologicznie olej silnikowy marki Castrol. Olej wykorzystuje technologię Fluid TITANIUM, dzięki której fizycznie zmienia swoją strukturę — staje się mocniejszy w miejscach pod obciążeniem, zachowując dystans pomiędzy metalowymi powierzchniami i zmniejszając tarcie.

Lynk&Co oferuje oparte na członkostwie rozwiązania w zakresie mobilności w pierwszej grupie rynków w Europie, między innymi w: Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, Szwecji, Belgii, Holandii i we Włoszech.

Umowa Castrol na dostawę środków smarnych obejmuje możliwość wspierania planów ekspansji rynkowej firmy Lynk&Co w nadchodzących latach.