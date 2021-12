Zmatowiałe klosze, przepalone lub źle włożone żarówki, nielegalne zamienniki, to tylko część zastrzeżeń do oświetlenia pojazdów, które odnotowali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz eksperci Instytutu Transportu Samochodowego.

Działania kontrolne były prowadzone na jednej z warszawskich ulic w ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.

Oświetlenie pojazdów poruszających się po polskich drogach budzi często szereg zastrzeżeń. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) wynika, że aż 98 proc. polskich kierowców jest oślepianych przez inne samochody, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą za słabo. Analizy ITS wskazują, że tylko ok. 30 procent pojazdów – spośród wszystkich poruszających się po drogach – ma prawidłowo lub zaledwie akceptowalnie ustawione światła.

Te negatywne statystyki potwierdziły kontrole drogowe, które ITS prowadził z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (KSP). Zarówno badania organoleptyczne jak i precyzyjne pomiary wykazały znaczące braki w oświetleniu zatrzymanych do kontroli pojazdów.

W celu poprawy bezpieczeństwa policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pod kątem stanu technicznego pojazdów. Rokrocznie jest to kilkaset tysięcy rutynowych kontroli, w ramach których pod uwagę brany jest m.in. stan oświetlenia.

Prawidłowe działanie świateł jest uwarunkowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, właściwym ustawieniem granicy światła i cienia oraz rozkładem i natężeniem emitowanego światła. Zwłaszcza jesienią i zimą, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu odgrywają kluczową rolę.

W najbliższą sobotę, tj. 4 grudnia br., po raz ostatni w tej edycji kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł pojazdów. Aplikacja Yanosik „doprowadzi” jej użytkowników do najbliższej stacji kontroli wspierającej przedsięwzięcie. Ponadto kampania jest promowana przez firmę Screen Network, która na swoich ekranach LED, rozlokowanych w całym kraju, emituje spot zachęcający do regularnego sprawdzania świateł pojazdu.