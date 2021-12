Jaguar Land Rover wybrał letnie opony PremiumContact 6 firmy Continental na oryginalne wyposażenie do swojego w pełni elektrycznego SUV-a I-PACE.

W 22-calowych oponach o indeksie nośności XL (extra load) zastosowano ochronę przed przebiciem ContiSeal. Opona PremiumContact 6 została specjalnie zaprojektowana pod kątem dynamicznego prowadzenia i komfortu jazdy, a także krótkiej drogi hamowania i wyjątkowej stabilności na zakrętach, nawet przy dużych prędkościach. W 2021 r. model PremiumContact 6 (205/55 R 16 V) zajął pierwsze miejsce w kompleksowym teście opon letnich przeprowadzonym przez ADAC.

ContiSeal to technologia, która umożliwia kierowcom bezpieczną jazdę, nawet w przypadku, gdy opona została przebita. Bardzo elastyczna polimerowa warstwa ochronna umieszczona po wewnętrznej stronie opony w ciągu ułamków sekundy zamyka wnikające ciała obce i w ten sposób niezawodnie uszczelnia uszkodzone miejsce. Możliwe jest to nawet wtedy, gdy ciało obce nie znajduje się już w oponie. Struktura molekularna tej warstwy pozwala skutecznie uszczelnić przebicia o średnicy nawet do 5 mm. Dzięki temu można zapobiec skutkom około 80 procent wszystkich przebić.

W 2020 r. sześciu z dziesięciu największych producentów pojazdów elektrycznych na świecie zaufało oponom zaprojektowanym przez Continental.

Opony homologowane do Jaguara I-PACE (dostępne również do nabycia u dealerów):

Continental PremiumContact 6, 255/40 R22 103V XL.