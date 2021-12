Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podczas posiedzenia Rady Dyrektorów, w skład której wchodzą prezesi 16 największych europejskich producentów samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów, ponownie wybrało Olivera Zipse – Prezesa Zarządu BMW Group na drugą kadencję jako Prezesa ACEA w 2022 roku.

– Branża motoryzacyjna w UE jest światowym liderem technologicznym, który wykorzystuje swoją innowacyjną zdolność do dostarczania rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatu. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój i globalna konkurencyjność mogą iść w parze – a nawet wzmacniać się nawzajem – jeśli są napędzane przez innowacje technologiczne – powiedział Zipse. Podkreślił, że „nie możemy się doczekać przyszłego roku, kiedy UE ostatecznie uchwali przepisy, które będą kształtować przyszłość naszej branży”.

Wiele kluczowych aktów prawnych dotyczących klimatu zostało już przedstawionych przez Komisję Europejską na początku tego roku.

Obejmują one przegląd rozporządzenia określającego docelowe poziomy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz projekt rozporządzenia w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), który wprowadza wiążące cele w zakresie budowy infrastruktury ładowania i tankowania we wszystkich państwach członkowskich. W przyszłym roku Komisja zaproponuje również nowe normy CO2 dla pojazdów ciężarowych.

Branża motoryzacyjna stoi obecnie przed historycznymi wyzwaniami związanymi z niedoborami w globalnych łańcuchach dostaw, w szczególności dotyczącymi braku wystarczającej liczby mikroczipów. W wyniku tych zakłóceń, spowodowanych kryzysem COVID, produkcja samochodów w UE w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wyniosła o 3 mln sztuk mniej niż w 2019 r. przed pandemią.

W październiku sprzedaż nowych samochodów spadła o 30% w porównaniu do 2020 r., co oznacza czwarty miesiąc spadku z rzędu.