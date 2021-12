Kierowcy podzielili się poprzez platformę Motointegrator.com informacjami, czym kierują się przy wyborze mechanika. Jakie wnioski z płyną badania? Na co zwrócić uwagę przy promocji swojego biznesu?

W 2021 roku serwis Motointegrator.com ponownie poprosił kierowców, by wskazali, czym kierują się klienci przy wyborze warsztatu samochodowego oraz co, w największym stopniu, wpływa na ich zadowolenie z usługi.

Niezmiennie, najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór konkretnego serwisu samochodowego są opinie – znajomych i rodziny oraz te znalezione w Internecie. Tym, co najbardziej wpływa na zadowolenie klienta po wizycie jest jakość wykonanej usługi.

Co się zmieniło w nastawieniu kierowców do warsztatów w porównaniu do zeszłego roku? Rola znajomych i rodziny w wyborze warsztatu ustąpiła miejsca opiniom w Internecie.









Badanie wykonane zostało na przełomie listopada i grudnia 2021 roku. Wzięło w nim udział blisko 300 osób.