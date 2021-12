Co roku, w grudniu, dziennikarze mają możliwość spotkania się z managerami Scania Polska. W kończącym się roku Scania świętowała 130. rocznicę powstania, ale podczas spotkania rozmawiano o przyszłości. Ponieważ dyrektor generalny Scania Polska, Wojciech Rowiński, jest Polakiem i inżynierem, podczas spotkania nie istniały ani bariera językowa, ani tematyczna.

– Patrzymy na klienta jak na najważniejszy podmiot w organizacji Scanii. Za kilkanaście lat klient będzie klupował tanią i niezawodną usługę transportową. To jest kierunek naszego rozwoju – mówił Wojciech Rowiński. Przypomnijmy, Scania Polska zatrudnia 940 osób i dysponuje 40 serwisami naprawczymi, w tym 28 ekologicznymi. Chcemy być postrzegani jako firma ekologiczna – podkreślał. Właśnie ze względu na ekologię Scania wprowadza nowe napędy, dzięki którym zużycie paliwa, a więc również emisja szkodliwych związków, ma się zmniejszyć o 8%.

Tomasz Cwalina, dyrektor handlowy, zwrócił uwagę na duże zapotrzebowanie rynku na nowe pojazdy użytkowe i przestoje w fabrykach, z którymi boryka się cała branża motoryzacyjna. Do końca listopada tego roku Scania Polska sprzedała 4087 sztuk ciężarówek, dla porównania w 2020 roku – 3006 sztuk, w 2019 r – 5269 sztuk. Natomiast w Polsce, do końca listopada sprzedano łącznie 26 765 sztuk ciężarówek, czyli o 8476 sztuk więcej niż w 2020 roku i o 1347 więcej niż w 2019 roku. Scania pozostaje liderem w sprzedaży podwozi do zabudowy (915 sztuk) i pojazdów zasilanych gazem ziemnym.

Krzysztof Rosół, dyrektor działu usług serwisowych, poinformował o uruchomieniu nowego serwisu w Rzeszowie. Większość warsztatów sieci serwisowej tego producenta należy do Scania Polska, dzięki czemu ma ona istotny wpływ na funkcjonowanie tych placówek. Krzysztof Rosół zapowiedział podnoszenie kompetencji mechaników w zakresie nowych technologii, jak obsługa pojazdów BEV i PHEV, w ramach szkoleń zakończonych egzaminem. Większość autoryzowanych serwisów jest przygotowanych do obsługi przyczep i naczep różnych producentów. W ramach rozwoju sieci zamierza się rozszerzać usługę likwidacji szkód komunikacyjnych. Scanii zależy na zapewnieniu bezawaryjnej eksploatacji pojazdów. Większość nowych pojazdów jest sprzedawana razem z tzw. kontraktem serwisowym, gwarantującym nabywcy szybkie i skuteczne przeglądy techniczne. Mniej więcej raz do roku pojazdy Scanii wymagają aktualizacji oprogramowania sterowników i operacja ta przeprowadzana jest podczas pobytu auta w warsztacie. Szybko zużywające się lub ważne elementy samochodu wymagają prewencyjnej wymiany. Wytypowano sześć takich elementów: rozrusznik, alternator, turbosprężarka, klocki hamulcowe, poduszki pneumatyczne i pasek wielorowkowy. Najbardziej skuteczny jest jednak zdalny monitoring stanu technicznego pojazdu dokonywany przez doradcę serwisowego. Po Polsce jeździ 30 tys. ciężarówek Scanii wysyłających dane, również w zakresie techniki jazdy kierowcy, i po ich przetworzeniu można nie tylko zachować mobilność auta lecz również zmniejszyć zużycie paliwa. Scania od lat prowadzi tzw. coaching kierowców, którzy dzięki trenerowi uczą się ekonomicznej jazdy. Miesięcznie przeprowadza się 900 sesji coachingowych.

W 2022 roku Scania przewiduje dalszy rozwój sprzedaży w segmencie specjalistycznych podwozi. Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, zapowiedział wprowadzenie zelektryfikowanych rozwiązań transportowych.

Nowy układ napędowy – Scania Super

Mimo rozwoju hybrydyzacji, elektryfikacji i gazyfikacji, o wodorowych ogniwach paliwowych nie wspominając, poczciwy Diesel wciąż pozostaje podstawowym źródłem napędu w pojazdach ciężkich. Niestety pojazdy muszą spełniać normy homologacyjne, m.in. w zakresie emisji spalin, dlatego producenci nieustannie dążą do zmniejszenia zużycia paliwa. Scania skupiła się na unowocześnieniu układu przeniesienia napędu, a nowe, kompleksowe rozwiązanie nazwano Scania Super. Zmodernizowano następujące podzespoły: silnik z osprzętem, skrzynię biegów i tylną oś napędową. Jak twierdzi producent, dzięki tym zmianom udało się obniżyć zużycie paliwa o 8%.

Obecnie podstawowym silnikiem jest 6-cylindrowa jednostka DW6 o pojemności 13 l i mocy maksymalnej: 420, 460, 500 lub 560 KM z możliwością zasilania olejem napędowym lub paliwami alternatywnymi. Sprawność silnika podniesiono do 50% (m.in. wysoki stopień sprężania, zmniejszenie tarcia wewnętrznego, nowe wtryskiwacze, zwiększony wydatek turbosprężarki o stałej geometrii). Silnik ma dwa wałki rozrządu (DOHC) i zintegrowany hamulec dekompresyjny, a maksymalny moment obrotowy jest osiągany już od 900 obr./min. W systemie oczyszczania spalin SCR zastosowano podwójny wtrysk płynu AdBlue. Żywotność silnika producent określa na 2 mln km.

Skrzynia biegów (12+2) ma teraz niższą masę (aluminiowa obudowa, brak synchronizatorów) i regulowaną objętość oleju (w zależności od obciążenia). Jeśli warunki jazdy na to pozwalają, nadmiar oleju jest kierowany do zbiornika, a smarowanie kół zębatych zapewnia system natrysku oleju. Wymiana oleju obywa się co 1 mln. km. Biegi wsteczne są realizowane dodatkową przekładnią planetarną.

W nowych pojazdach stosuje się nowe zbiorniki paliwa i jednostkę optymalizacji paliwowej, która składa się z niskociśnieniowej pompy i filtra paliwa. Zadaniem tego urządzenia jest pobieranie i oczyszczanie paliwa z dna zbiornika.

Zmniejszanie zużycia paliwa w pojazdach z napędem klasycznym to suma oszczędności uzyskanych w poszczególnych podzespołach. Jakie paliwo i napęd będą dominujące w przyszłości, dokładnie nie wiadomo. Dlatego dyskusje z managerami Scanii trwały do późnych godzin wieczornych.

Ryszard Polit







Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska, podczas kuluarowych rozmów zwracał uwagę na napędy hybrydowe, które Scania wprowadza do produkcji.





Tomasz Cwalina, dyrektor handlowy, mówił o dużym potencjale naszego rynku.





Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, zapowiedział wprowadzenie zelektryfikowanych rozwiązań transportowych.





Świąteczne spotkania z managerami Scanii Polska na stałe wpisały się w grudniowy kalendarz.