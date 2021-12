„Kończący się rok jest szczególny dla sieci Bosch Service ze względu na jubileusze i boom na rynku wtórnym” – ocenił Robert Dzierżanowski, kierownik ds. rozwoju koncepcji serwisowych firmy Robert Bosch. W tym roku obchodzono bowiem 100-lecie powstania sieci na świecie i 30-lecie w Polsce.





W ramach ogłoszonego konkursu członkowie sieci przysyłali filmy, a niektóre z nich mogliśmy obejrzeć. W konkurencji „Aktywny Bosch Service” zwyciężył film przygotowany przez B.S. Pawlik ze Stalowej Woli, a w kategorii „Zabawna historia” – B.S. Auto Koza z Raciborza.

Paweł Hańczewski, dyrektor handlowy działu części samochodowych i wyposażenia warsztatowego, omówił sytuację rynkową warsztatów niezależnych. Wbrew obawom, rok 2021 okazał się rokiem udanym dla branży aftermarketowej, gdyż ze względu na ograniczoną podaż nowych pojazdów nastąpiło ponadprzeciętne zainteresowanie naprawami aut starszych i import takich pojazdów do naszego kraju. W efekcie średni wiek samochodu osobowego w Polsce wzrósł i wynosi 13,5 roku. Boom na rynku napraw skłonił niektóre warsztaty do podniesienia ceny za roboczogodzinę, ale operator sieci radził zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Grzegorz Dąbrowski przedstawił nowości wyposażenia warsztatowego, w tym nowe zestawy pakietów oprogramowania ESI[tronic] z nowymi funkcjonalnościami:

• SDA – możliwość wyłączenia elektronicznej blokady w diagnozowanym pojeździe. Przypomnijmy, blokady takie są coraz powszechniejsze i obecnie stosowane w modelach wielu marek, jak: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Grupa Volkswagen, Renault czy Mercedes-Benz. Bramka uniemożliwia warsztatowi niezależnemu przeprowadzenie aktywnej diagnostyki pojazdu i ma na celu zapobieganie „nieuprawnionemu dostępowi”. Do tej pory bramkę można było ominąć przeprowadzając procedurę passthru, a więc łącząc się z serwerem producenta pojazdu i dokonując stosownej opłaty. Obecnie, w oprogramowaniu ESI[tronioc] istnieje funkcja wyłączająca bramkę w pojazdach Grupy VW, ale Bosch zapowiada tę funkcję w innych markach. W celu korzystania z tej funkcji warsztat musi posiadać w miarę nowy tester diagnostyczny KTS z aktualnym oprogramowaniem ESI[tronic] i wymagana jest jedynie rejestracja na stronie Boscha, bez ponoszenia dodatkowych opłat,

• RMI – zestaw fabrycznych instrukcji serwisowych z informacjami o np. sposobach demontażu tapicerki,

• CoRe – połączenie urządzeń warsztatowych Bosch jedną siecią w celu wymiany danych, np. zleceń napraw, protokołów czy zdjęć.

Rozszerzono także wyposażenie urządzenia do kalibracji kamer i czujników DAS 3000 o maty do kalibracji kamer 360 stopni w pojazdach Grupy VW oraz maty do kalibracji kamery cofania w pojazdach Mercedes-Benz oraz Grupy VW. Kolejną nowością jest nowa ładowarka BAT 6120 o maksymalnym prądzie 120 A.

O nowych tematach szkoleń mówił Artur Kornaś, kierownik Działu Technicznego, m.in. passthru Toyoty i Forda czy miękkiej hybrydy (48V). W przyszłym roku będą prowadzone szkolenia w systemie online oraz stacjonarne – do ośmiu osób. Można uzyskać dofinansowanie udziału w szkoleniach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Podczas spotkania ogłoszono, że Bosch zamierza wprowadzić aplikację dla kierowców o nazwie Auto Planer umożliwiającą dokonanie rezerwacji wizyty online i sprawdzenie historii serwisowej pojazdu. Aplikacja współpracuje z systemem obsługi warsztatowej Integra Car 7 wersja 7.6.3.

W roku jubileuszowym przeprowadzono spotkania z prasą branżową, a celem prowadzonych kampanii informacyjnych było zwrócenie uwagi potencjalnych klientów na sieć Bosch Service i markę Bosch jako producenta części motoryzacyjnych, nie tylko AGD. Justyna Polańska omówiła także nietypowe akcje promocyjne, np. sponsoring zlotu Fordów T.

Spotkanie warsztatów należących do sieci Bosch Service odbyło się za pośrednictwem Internetu, ale uczestnicy i organizatorzy mieli nadzieję, że w przyszłym roku będzie możliwy osobisty kontakt. Na udostępnionym czacie trudno bowiem swobodnie wymieniać się informacjami o rodzynkach w atrakcyjnej cenie, do kupienia od zaraz. A kiedyś, podczas wieczornej gali w hotelu można było podyskutować nie tylko o biznesie motoryzacyjnym, lecz także o przepisach świątecznych, rodzynkach i białym serze prosto od krowy. Okazuje się, że przynależność do sieci Bosch Service daje szerokie korzyści.

Ryszard Polit