Zaproszenie do udziału w XXIV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej w roku szkolnym 2022/2023

Redakcja czasopisma „Auto Moto Serwis” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności zapraszają uczniów szkół o specjalności samochodowej – techników i szkół branżowych – do wzięcia udziału w XXIV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs jest trzyetapowy. Podstawowe warunki konkursu określono w aktualnym regulaminie (dostępnym na stronach internetowych organizatorów). Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

W I etapie szkoły wyłonią uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa zorganizowanego we własnym zakresie. Może się to odbywać jako pisemny sprawdzian z wykorzystaniem testów wielokrotnego wyboru lub w inny jednoznaczny sposób określony przez komisję szkolną powołaną przez dyrektora szkoły. Do II etapu można zgłosić maksymalnie 3 uczniów z jednej szkoły, a w przypadku zespołu szkół – do 3 uczniów z każdego rodzaju szkoły (np. technikum i szkół branżowych I i II stopnia), pod warunkiem przeprowadzenia odrębnych eliminacji szkolnych w każdej z tych szkół. W trakcie olimpiady będzie oceniana wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn; budowy pojazdów samochodowych; diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych; umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, w tym pomiarowymi; bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Nazwiska uczniów zakwalifikowanych przez szkołę do II etapu oraz nazwiska ich opiekunów merytorycznych, którzy przygotowują i towarzyszą uczniom w dalszych etapach olimpiady, pro-simy nadsyłać na załączonym formularzu do 1 marca 2023 r. na:

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.





lub na adres redakcji:





Półfinał (II etap konkursu) odbędzie się w piątek 24 marca 2023 r. o godz. 11.00 w formie zdalnej – półfinaliści zostaną powiadomieni o szczegółach mailem.

Finał (III etap konkursu) odbędzie się w sobotę 27 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie firmy Robert Bosch przy ul. Jutrzenki 105.

Test i sprawdzian praktyczny II i III etapu przygotowują organizatorzy olimpiady.

Wszelkie informacje na temat olimpiady będą publikowane na bieżąco w internecie, na stronach www.automotoserwis.com.pl oraz www.wkl.com.pl. Tam też zostanie podana pełna lista zgłoszonych osób (uwaga: nie wysyłamy potwierdzeń!) oraz wyniki półfinału. Na podanych stronach dostępne są również testy z poprzednich edycji olimpiady. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie u organizatorów: AMS (tel.: 695 300 322) i WKŁ (tel.: 22 849 27 51).

Serdecznie zapraszamy uczniów i szkoły do podjęcia rywalizacji!

Organizatorzy:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Redakcja „Auto Moto Serwis” ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 695 300 322

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 8, 05-071 Sulejówek, tel. 22 849 27 51

Załączniki:

Regulamin OTS

Zał nr 1 do Reg OTS

Zał nr 2 do Reg OTS

Zał nr 3 do Reg OTS

Formularz zgłoszenia