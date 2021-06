Marka MPM jako dostawca pełnej gamy olejów i płynów samochodowych, rozszerza swój asortyment o kompletny zakres produktów dla motocykli, skuterów i motorowerów.





Producent zmodyfikował i ulepszył mieszanki zarówno do silników dwu-, jak i czterosuwowych. Wszystkie oleje do motocykli dostępne są już w ofercie sieci ELIT Polska.

Oleje do silników dwusuwowych spełniają wymagania najnowocześniejszych technologii silnikowych, zarówno w odniesieniu do tych przeznaczonych do standardowego użytku drogowego, jak i do trudnych warunków na torze i w zawodach. W przypadku skuterów i motocykli dwusuwowych, produkt MPM 43000 został zaktualizowany o specyfikację JASO FD (niskodymną), co oznacza, że spełnia teraz najsurowsze wymagania środowiskowe. Podobnie oleje o różnych lepkościach do silników czterosuwowych są teraz zgodne ze specyfikacją JASO MA2 i dzięki nowej technologii wykorzystywania estrów, posiadają najnowszą specyfikacją API SN, która znacznie rozszerza zakres ich zastosowań.

Ponadto marka MPM wprowadziła do swojej oferty trzy zupełnie nowe oleje do silników czterosuwowych: MPM 54000A, MPM 54000S oraz MPM 58000. Ostatni z nich jest szczególnie polecany do włoskich motocykli i skuterów, takich jak Ducati, MV Agusta i Aprilia.

Co ważne, zmiany w asortymencie olejów MPM dotyczą także olejów do widelców (tzw. lagi). Marka oferuje cztery różne lepkości oleju do widelców, od 5W do 20W.