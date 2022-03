Najnowszy klucz udarowy MILWAUKEE® M18 FUEL™ ONEFHIWF1D z wysokim momentem obrotowym zapewnia mobilność i wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach. Mocą dorównuje urządzeniom pneumatycznym, sieciowym oraz spalinowym. Został zaprojektowany z myślą o zadaniach związanych z serwisem kół, naprawą pojazdów, konserwacją ciężkiego sprzętu i specjalistycznymi pracami.

Klucz udarowy M18 FUEL™ ONEFHIWF1D zapewnia moment zrywający 2711 Nm, dzięki czemu możliwa jest praca na śrubach o średnicy aż do M42. Maksymalny moment dokręcania to 2576 Nm. Czterostopniowy silnik DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi zmaksymalizować wydajność i dopasować zastosowanie klucza, dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego. Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego.

Klucz jest wyposażony w system ONE-KEY™, dzięki któremu możliwe jest włączenie specjalnego trybu pracy przy nakrętkach mocujących. Dzięki niemu narzędzie jest automatycznie wyłączane, gdy osiągnie wartości momentu obrotowego z zakresu 475 Nm - 610 Nm, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu nakrętek mocujących. ONE-KEY™ daje też dostęp do aplikacji, dzięki której możliwe jest wprowadzenie własnych ustawień, aby maksymalnie dopasować urządzenie do zadania lub własnych preferencji. Umożliwia także kontrolowanie pracy oraz śledzenie i blokowanie urządzeń MILWAUKEE® w przypadku zgubienia lub kradzieży.

Rękojeść D, zdejmowany i regulowany pod kątem uchwyt boczny 360° oraz długie wrzeciono gwarantują, że praca kluczem jest pewna i wygodna. Pozwalają też użytkownikowi na łatwiejsze wykonywanie zadań w trudno dostępnych miejscach. Klucz jest wyposażony w trzy wydajne diody LED, które doskonale oświetlają miejsce pracy. W tym modelu wprowadzono także opatentowany system izolacji akumulatora, który zapobiega uszkodzeniom ogniw i zapewnia stałe połączenie między akumulatorem a narzędziem podczas użytkowania.

Wierny wszystkim rozwiązaniom systemu M18 FUEL™, nowy klucz udarowy 1” z rękojeścią D, wydłużonym wrzecionem i wysokim momentem obrotowym łączy w sobie trzy wyjątkowe innowacje – silnik bezszczotkowy POWERSTATE™, inteligentne oprogramowanie REDLINK PLUS™ i wydajne akumulatory REDLITHIUM™.

Silnik POWERSTATE™ zapewnia większy moment obrotowy, potrzebny na przykład do usuwania zardzewiałych i przekręconych nakrętek kół, podczas gdy oprogramowanie REDLINK PLUS™ gwarantuje maksymalną wydajność i chroni narzędzie przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem. Dzięki akumulatorom M18™ REDLITHIUM™ zapewniona jest wysoka wydajność i długa praca na jednym ładowaniu. Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami dostępnymi w systemie M18™.

Więcej informacji o narzędziach z systemu M18 FUEL™ można znaleźć na stronie:

www.milwaukeetool.eu

Specyfikacja techniczna:

M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1″ Z RĘKOJEŚCIĄ D, DŁUGIM WRZECIONEM I PIERŚCIENIEM (M18 ONEFHIWF1D-121C)

• Maks. moment dokręcania (Nm): 2576

• Moment zrywający (Nm): 2711

• Prędkość bez obciążenia (obr/min): 600/ 700/ 900/ 1200

• Częstotliwość udaru (ud./min): 750/ 930/ 1200/ 1440

• Maksymalna średnica śruby: M42

• Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 12.7

• Pojemność akumulatora [Ah]: 12

• Napięcie (V): 18

• Uchwyt narzędzia: 1″ kwadratowy

• Kompatybilność z ONE-KEY™

O MILWAUKEE®

MILWAUKEE® jest przodującym producentem i sprzedawcą elektronarzędzi heavy-duty, przenośnych elektronarzędzi i akcesoriów dla profesjonalnych użytkowników.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 1924 roku, marka MILWAUKEE® jest liderem w branży elektronarzędzi zarówno pod względem trwałości, jak i wydajności. Koncentrując się na branży budowlanej, hydraulicznej, stolarskiej, dekarskiej i elektrycznej, marka oferuje najwyższej jakości rozwiązania technologiczne oparte na elastycznych platformach akumulatorowych M18 FUEL™ i M12 FUEL™.

Wiertarka Hole-Shooter, przenośna elektryczna piła do metalu, piła szablasta Sawzall®, wiertarka wysokoobrotowa Hole-Hawg® i piła szablasta Super Sawzall® to tylko niektóre z przełomowych produktów MILWAUKEE®, które przyczyniły się do rozwoju branży narzędziowej i zmieniły oblicze pracy na placach budowy czy w warsztatach.

Aby w pełni zrozumieć potrzeby i wymagania stale zmieniającej się branży przemysłowej marka prowadzi nieustanne rozmowy z użytkownikami. Dzięki temu mają oni swój udział w projektowaniu narzędzi i komponentów, które przekładają się na jakość i bezpieczeństwo pracy.

Tradycja wytwarzania profesjonalnych elektronarzędzi to fundament, na którym marka MILWAUKEE® opiera swoją strategię. A najwyższa jakość materiałów i dostaw, wsparcie partnerów handlowych we wdrażaniu produktów we wszystkich segmentach przemysłu oraz inwestycja w edukację poprzez pokazy i szkolenia świadczy o zaangażowaniu z jakim MILWAUKEE® wspiera profesjonalistów na całym świecie.