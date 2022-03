Wkrętaki, piły lub szczypce to podstawowe narzędzia pracy niemal każdego fachowca. Jednak przy wielu czynnościach powinno się postawić na nieco bardziej zaawansowane rozwiązania. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu usprawni pracę i uczyni ją bezpieczniejszą. Ramię Wikinga, przyrząd do demontażu uszczelek czy młotek z ruchomym ciężarem – to tylko przykłady wyspecjalizowanych narzędzi, które ułatwiają profesjonalistom działalność.

Na wstępie warto zaznaczyć, że dobry sprzęt, niezależnie od branży, w której jest stosowany, powinien odznaczać się pewnymi wspólnymi cechami. Mowa tu przede wszystkim o jakości wykonania. Z wytrzymałych narzędzi można korzystać przez długi czas, a ich użytkownik w mniejszym stopniu ryzykuje, że sprzęt ulegnie zniszczeniu w trudnych warunkach. To ważne, gdyż produkty podatne na uszkodzenia mogą stanowić zagrożenie dla posługujących się nimi fachowców. Bezpieczeństwo to nie tylko kwestia wystarczającej trwałości. Istotne jest również, żeby narzędzia były bezawaryjne, przystosowane do użycia w różnych sytuacjach. Właściwe wymiary, kształt czy dodatkowe żłobienia na rękojeści ułatwiające chwyt to podstawowe rozwiązania, którymi cechuje się sprzęt oferowany przez renomowanych producentów.



Narzędzia do zadań (po)szczególnych



Inną ważną kwestią, która upraszcza, przyśpiesza i czyni pracę bardziej bezpieczną jest możliwość wyboru spośród szerokiej gamy specjalistycznych narzędzi. Dotyczy to zwłaszcza profesjonalistów, którzy ze względu na zróżnicowane prośby klientów muszą mierzyć się z nietypowymi przypadkami. Z tego powodu w standardowym wyposażeniu nie zawsze posiadają odpowiednie narzędzia niezbędne do efektywnej i bezpiecznej pracy. – Przykładem sytuacji, w której warto pamiętać o bardziej wyspecjalizowanym sprzęcie jest montaż szyb czy innych elementów o gładkich powierzchniach. Nie tylko szklarze lub profesjonaliści związani z oknami, ale również fachowcy niepracujący na co dzień ze szkłem powinni mieć w zanadrzu chwytaki do szyb. Renomowani producenci oferują przyssawki przystosowane do różnych kształtów i rozmiarów przenoszonych obiektów, co zapewnia wygodę, szybkość pracy. Nieocenioną funkcjonalnością w przypadku uchwytów przyssawkowych jest obecność wskaźników pokazujących bieżący poziom utrzymywanego podciśnienia. To znacząco podnosi bezpieczeństwo pracy takim narzędziem – tłumaczy Artur Kordowski, Market Manager Würth Polska.



W asortymencie profesjonalistów działających np. w branży motoryzacyjnej, budowlanej, utrzymania ruchu lub instalacyjnej powinien znaleźć się również specjalistyczny przyrząd do demontażu uszczelek. To charakterystyczne narzędzie z zakrzywionymi zębami pozwala na usunięcie uszczelek, o-ringów i simmerringów wszystkich typów. Wykonanie narzędzia ze stali szlachetnej zapobiega jego korozji oraz uszkodzeniu powierzchni przylegania gniazd, z których demontujemy uszczelnienia. Przyrząd ten sprawdza się przy samochodach użytkowych i osobowych, maszynach rolniczych i budowlanych oraz urządzeniach przemysłowych.



Z kolei stolarze oraz monterzy stolarki okiennej i drzwiowej mogą zaufać Ramieniu Wikinga. Tą nazwą określa się jednoręczne urządzenie montażowe pozwalające na podnoszenie, opuszczanie i mocowanie ciężkich ram okien, drzwi i innych podobnych przedmiotów. Wykorzystuje się je przy montażu okien, mebli, paneli podłogowych, jak również przy stawianiu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych o masie do 150 kg.



Różne odmiany tego samego narzędzia



Zwykle im więcej zastosowań ma dane narzędzie, tym lepiej dla jego użytkownika. Jednak dla wygody własnej pracy nie powinniśmy nadto ufać w możliwości jednego i tego samego sprzętu. Za przykład może posłużyć młotek, którego zwykłą odmianę posiada chyba każdy fachowiec. Jednak część działań wymaga specjalistycznych rozwiązań, nawet w przypadku zdawałoby się tego prostego i wszechstronnego narzędzia. Z tego powodu wyróżnia się m.in. młotki murarskie, brukarskie, stolarskie, gumowe czy miedziane. Tutaj warto też wspomnieć o młotku z ruchomym ciężarem. Luźne, stalowe kulki w jego wnętrzu pozwalają na stłumienie odbicia, które powstaje przy uderzeniu. Cała energia zostaje przekazana na wbijany element.



Innym przykładem sprzętu przydatnego w szczególnych sytuacjach, ale należącego do większej rodziny narzędzi, jest uniwersalny klucz pazurkowy (typu crow), pozwalający na luzowanie sześcio- i dwunastokątnych połączeń śrubowych. – Tego typu sprzęt, dzięki ruchomej i samozaciskowej górnej części adaptuje swój rozstaw do przyłożonej śruby lub nakrętki w bardzo szerokim zakresie. Ma smukły kształt, a dzięki krótkiemu korpusowi sprawdzi się w trudno dostępnych miejscach. Pozwoli luzować połączenia śrubowe, które znajdują się na przykład na przewodach powietrznych i olejowych czy zbiornikach sprężonego powietrza. Spośród tych kluczy, podobnie jak przy wielu innych narzędziach ręcznych, warto wybrać egzemplarze wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej o wysokiej jakości – mówi Artur Kordowski z Würth Polska.



Rynek obfituje w narzędzia pomagające w pracy w różnych sytuacjach i przy odmiennych materiałach. Niezależnie od branży, w której prowadzi się działalność – warto co jakiś czas sprawdzać, czy w asortymencie wiodących firm nie pojawiły się produkty, które jeszcze bardziej ułatwią pracę. Posiadanie szerokiej gamy narzędzi umożliwi realizację nawet bardzo oryginalnych pomysłów klientów i uczyni działania bezpieczniejszymi oraz efektywniejszymi.



O Würth Polska

Würth Polska jest liderem w technice zamocowań i dystrybucji produktów dla profesjonalistów, obecnym na polskim rynku już 32 lata. To nowoczesna firma i wiarygodny, stabilny pracodawca, który zatrudnia ponad 700 pracowników, z czego ponad 500 w Dziale Sprzedaży podzielonym na 7 obszarów – Auto, Cargo (w tym Agro), Drewno, Budownictwo, Metal, Instalacje i Budownictwo Inwestycje. Würth Polska posiada 42 sklepy stacjonarne oraz rozbudowany sklep internetowy, który zapewnia możliwość zakupów 24h na dobę bez wychodzenia z domu. Centrala firmy i nowoczesne centrum logistyczne znajdują się w Warszawie. Koncern prowadzi sprzedaż wyłącznie firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Więcej informacji o Würth Polska pod linkiem.

O grupie Würth

Grupa Würth została założona w 1945 r. w Niemczech. Obecnie składa się z ponad 400 samodzielnych firm, rozmieszczonych w ponad 80 krajach na wszystkich kontynentach. Zatrudnia ponad 81 tys. osób, z czego ponad 33 tys. to przedstawiciele handlowi. Würth to również ponad 3,7 mln klientów. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym, w 2020 r. Grupa Würth osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 14,41 mld EUR.