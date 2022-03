Firma Mahle to ponad 100 lat doświadczenia w produkcji części zamiennych, rozwoju technologii i tworzenia innowacyjnych rozwiązań motoryzacyjnych. Od dłuższego czasu marka BEHR jest jej częścią, dzięki czemu dostarczają najwyższej jakości rozwiązania termiczne.

MAHLE to niezwykła historia wprawiania w ruch

Wszystko zaczęło się od umiejętności tworzenia wynalazków i marzeń nadawania tempa światowego rozwoju. Oficjalnie przyjmuje się, że MAHLE działa od 1920 roku, kiedy to Hermann Mahle dołączył do zespołu Hellmutha Hirtha, tworzącego silniki dwusuwowe w Niemczech. Światowa sława i stałe miejsce w historii motoryzacji przyszły 10 lat później. To wtedy Ernest Mahle, brat Hermanna, opracował legendarny pierścień znacznie zmniejszający zużycie tłoków. Ta technologia jest szeroko stosowana do dziś. 1972 rok to skupienie się na branży filtrów, co wkrótce stało się głównym filarem całej firmy. Natomiast najbardziej rozwojowa droga MAHLE została nakreślona w 1991, kiedy to firma stała się globalnym partnerem produkującym systemy, moduły, elementy silnika i układy filtrów. Nowe tysiąclecie, czyli era od 2020 roku to już pełna globalizacja. Od tego czasu firma produkowała już własne silniki, przodowała w downsizingu, wyznaczała nowe drogi w elektromobilności i stała się jedną z 20 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie.

Rozwój kompetencji termicznych



Firma doskonale przewidziała nowe potrzeby i wyzwania z zakresu chłodzenia silnika i klimatyzacji, dlatego wybrała jednego z głównych producentów wyposażenia fabrycznego (OEM) tej kategorii –markę BEHR, której stopniowo od 2010 roku stawała się głównym akcjonariuszem.

Dzisiaj śmiało można stwierdzić, że BEHR to MAHLE, czyli scalenie niezwykłych historii i dziesięcioleci doświadczeń. Oczywiście to nie wszystko. Dodajmy do tego przejęcie pionu zarządzania temperaturą spółki Delphi Atomotive PLC w 2015 roku oraz nowej, zintegrowanej w koncernie MAHLE, grupie produktów – kompresorów do klimatyzacji. Zwieńczeniem procesu było przejęcie w 2020 roku Behr Hella Service, czyli pozyskanie pełnej oferty produktów do termiki. Dzięki tym przemyślanym scaleniom oraz precyzyjnemu planowaniu MAHLE weszło na szczyt światowych liderów zarządzania temperaturą. Tym samym jeszcze mocniej ugruntowało swoją pozycję lidera w produkcji wyposażenia fabrycznego. Komponenty MAHLE są instalowane w co drugim pojeździe na świecie.

MAHLE to nie tylko dostawca na terenie Polski (MAHLE Aftermarket)



Rok 2020 jest kluczowy dla polskich odbiorców. To wtedy zbudowano magazyn o powierzchni 42 000 m². Dzięki nowej infrastrukturze zlokalizowanej w Psarach, dostawy związane z termiką na terenie kraju są realizowane jeszcze sprawniej. Ponadto warto wspomnieć, że MAHLE to także dostawca rozwiązań przede wszystkim dotyczących diagnostyki i wyposażenia warsztatów. MAHLE Aftermarket to również eksperci z zakresu napraw i konserwacji, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą w postaci artykułów, materiałów wideo oraz szkoleń technicznych.



Konkretne rozwiązania



Szeroki asortyment MAHLE Aftermarket odpowiada na wszystkie potrzeby klientów, często dając możliwość wyboru pomiędzy częściami Premium Line w jakości OE, a produktami o porównywalnej jakości (Matching Quality) w przystępniejszej cenie. Dodatkowo MAHLE posiada zaplecze serwisowe i diagnostyczne, aby przygotowywać swoich klientów do optymizacji pracy na napędach spalinowych, hybrydowych i elektrycznych, a także tych wykorzystujących ogniwa paliwowe.

Dostępne grupy produktowe od firmy MAHLE na rynek polski:



Klimatyzacja:

Skraplacze klimatyzacji

Filtry-osuszacze i akumulatory

Zawory rozprężne i dysze dławiące

Parowniki

Przełączniki klimatyzacji

Elektryczne nastawniki do klap mieszających

Dmuchawy kabinowe

Oleje kompresora klimatyzacji

Regulatory dmuchawy klimatyzacji i rezystory

Kompresory klimatyzacji

Układ chłodzenia silnika:



Chłodnice chłodziwa

Zbiorniki wyrównawcze



Sprzęgła Visco® / sprzęgła wentylatora



Wentylatory chłodnicy chłodziwa / skraplacza



Chłodnice powietrza doładowującego



Chłodnice oleju



Kabinowe wymienniki ciepła



Chłodnice recyrkulacji spalin



Pompy wodne i zestawy



Przełączniki i czujniki



MAHLE to system połączonych doświadczeń

Oprócz marki MAHLE, jako producenta części zamiennych wzdłuż całego układu napędowego i BEHR – lidera rozwiązań termicznych, firma skupia w swoim obrębie również pięć innych marek specjalistycznych.

BRAIN BEE to najmłodsza marka należąca do MAHLE i europejski ekspert w zakresie wyposażenia warsztatów – od urządzeń do analizy spalin przez narzędzia diagnostyczne, aż do serwisu klimatyzacji.

Clevite jest jedną z marek o najbogatszych tradycjach, produkującą wydajne panewki łożysk oraz części do silników do zastosowań w pojazdach użytkowych, maszynach budowlanych i maszynach rolniczych na rynku północnoamerykańskim.

Izumi to marka odpowiedzialna za zastosowania w pojazdach użytkowych i off-road na rynku japońskim.

Knecht jest europejskim specjalistą w zakresie filtracji – to renomowana marka z lojalną grupą klientów.



Metal Leve południowoamerykańska tradycyjna marka, w swoim regionie stanowi synonim innowacyjnego podmiotu wysokiej jakości części do samochodów osobowych i ciężarowych.



Portfolio marek MAHLE stale rośnie, aby poszerzać wiedzę i kompetencje z zakresu szeroko rozumianej mobilności i transportu.

