Portal REPXPERT dla warsztatów samochodowych wystartował z nową Akcją Promocyjną „Toolman”. Co tydzień aż 50-ciu uczestników, którzy w danym tygodniu zarejestrują największą liczbę punktów otrzyma markowe narzędzia m.in. Milwaukee, Hazet – razem do wygrania 300 nagród! Akcja „Toolman” potrwa 6 tygodni, od 16. Maja do 26, czerwca 2022. Przeznaczona jest dla użytkowników portalu REPXPERT (www.repxpert.pl).

Schaeffler, producent dobrze znanych marek LuK, INA i FAG, dla zwycięskich uczestników zabawy, przygotował wartościowe nagrody mające na celu ułatwienie pracy w serwisie warsztatowym.

Aby wygrać jedną z 50 nagród danego tygodnia, wystarczy regularnie rejestrować punkty z produktów wszystkich marek grupy Schaeffler: LuK, INA oraz FAG na www.repxpert.pl. Łącznie podczas trwania akcji można otrzymać aż 6 różnych nagród! Co TYDZIEŃ inna nagroda. Każdy etap tygodniowy to odrębny ranking.

Ale to nie wszystko! Dodatkowo, w każdym tygodniu kolejnych 200-tu w rankingu uczestników otrzyma nagrody pocieszenia w postaci praktycznych zestawów: magnetycznego ochraniacza na nadkole i maty na biurko! - łącznie przez cały okres Akcji aż 1 200 zestawów.

„Po raz pierwszy startujemy z Akcją „Toolman”. Wiemy jak ważne w warsztacie jest profesjonalne wyposażenie. Dlatego tym, razem do wygrania narzędzia znanych marek, m.in. komplety kluczy, zestawy wkrętaków czy lampy LED - mówi Joanna Ciszewska, Marketing Manager w Schaeffler Polska. Akcją „Toolman” chcielibyśmy promować nie tylko marki LuK, INA, FAG i nasz serwis REPXPERT, ale również naszą ofertę części zamiennych do pojazdów dostawczych – dodaje.

Ponadto portal REPXPERT (www.repxpert.pl) oferuje obszerne informacje dla mechaników takie jak: instrukcje montażu, szkolenia, katalog online umożliwiający poprawny dobór części oraz informacje o narzędziach specjalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące Akcji „Toolman” dostępne są w regulaminie na stronie www.repxpert-toolman.pl, portalu www.repxpert.pl oraz na profilu Facebook Schaeffler REPXPERT Polska