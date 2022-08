Do 17% w Polsce wzrósł udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 2021 r. Polski miks energetyczny w dalszym ciągu opiera się jednak na paliwach kopalnych. Wzrost udziału OZE jest kluczowy dla przyspieszenia dekarbonizacji transportu. O tym jak go zwiększyć będą rozmawiać międzynarodowi eksperci podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022 – największego wydarzenia branży e-mobility w regionie CEE.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) produkcja energii elektrycznej w czerwcu 2022 r. wyniosła 13 600 GWh. Największy udział w jej wytworzeniu miały elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny – 46,4% i węgiel brunatny – 27,4%. W przypadku zielonej energetyki przykład mogą stanowić instalacje wiatrowe, które stanowiły 9,7%. W całym 2021 roku 16,9% energii elektrycznej w Polsce wyprodukowano ze źródeł odnawialnych (30,4 TWh). Największym producentem OZE od wielu lat jest energetyka wiatrowa, odpowiedzialna za ponad 15 TWh rocznie. Udział węgla w miksie energetycznym zmalał w 2021 roku do 70,8% (co oznacza produkcję około 127 TWh).

– Zauważalne, proekologiczne zmiany muszą zostać zwiększone. Obecna sytuacja geopolityczna w istotnym stopniu wpływa na możliwości pozyskiwania surowców lub na koszty ich wydobycia. Z tego względu modernizacji powinno podać się system rozliczeniowy dotyczący fotowoltaiki. Jego obecny kształt zniechęca do instalowania tego źródła energii, który przynosi coraz bardziej wymierne korzyści energetyczne. Należy również zaznaczyć, że panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i pozostałe źródła energii odnawialnej są w stanie pokryć do 67% zapotrzebowania Polski na moc. Z krajowych wyliczeń wynika, że tylko w tym jednym czerwcowym dniu OZE pozwoliły zmniejszyć zapotrzebowanie elektrowni na ponad 1000 wagonów z węglem – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA). – Wykorzystanie OZE stanowi również istotny element dla elektromobilności. Już przy obecnym miksie energetycznym pojazdy typu BEV są bardziej ekologiczne w cyklu istnienia od porównywalnych samochodów benzynowych o 66%-69% w Europie, 60%-68% w Stanach Zjednoczonych, 37%-45% w Chinach i 19%-34% w Indiach. Ponadto, wraz z dalszą dekarbonizacją koszyka energetycznego, różnica w poziomie emisji w cyklu życia pomiędzy pojazdami BEV a pojazdami benzynowymi znacznie wzrośnie – dodaje.

Regulacje administracyjne oraz miks energetyczny kraju w bezpośredni sposób oddziałują na rozwój elektromobilności. Dążenie do neutralności klimatycznej musi być spójne i odbywać się powinno z jedną prędkością. By to osiągnąć konieczne są scentralizowane działania zarówno w sektorze energetycznym, jak też transportowym. Przede wszystkim takie, które wpisywać się będą w strategię Europejskiego Zielonego Ładu i Standard Energia 2051. Przykładem jest Polenergia, która w 2021 r. podpisała umową na dwa lata z GreenWay Polska na dostarczanie zielonej energii do obecnych i planowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych GreenWay Polska.

– Razem z naszymi klientami budujemy zeroemisyjną motoryzację, a ta potrzebuje zielonej energii ze źródeł odnawialnych. Otrzymany certyfikat Energia 2051 jest dla nas bardzo ważny, potwierdza bowiem, że kierowcy decydujący się na przesiadkę na samochód elektryczny i ładowanie go na naszych stacjach znacznie zmniejszają koszt środowiskowy korzystania z samochodu – stwierdza Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska.

Na temat transformacji miksu energetycznego w Polsce w kierunku OZE oraz wytwarzania energii w sposób neutralny emisyjnie rozmawiać będą polscy i międzynarodowi eksperci podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022. Będą rozmawiać m.in. na temat „Czy jesteśmy wystarczająco zieloni? Miks OZE i elektromobilności w Polsce?”. Podczas KNM 2022 odbędą się również eksperckie dyskusje dotyczące kluczowych barier rozwoju zielonej transformacji energetycznej, udziału OZE, farm wiatrowych na Bałtyku, fotowoltaiki a także prawodawstwa polskiego i unijnego. Nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, w tym debaty „Central Eastern European Green Transport Initiative Summit – LEZ problems and solutions”.

Kongres Nowej Mobilności 2022 odbędzie się w dniach 12-14 września w EC1 Łódź – MIASTO KULTURY. Równolegle z nim odbędą się wydarzenia towarzyszące: Polish Battery Day 2.0, CEE Green Transport Initiativ Summit, KNM Fleet Forum oraz KNM Hydrogen Forum – poświęcone najważniejszym wyzwaniom sektora, w tym m.in. roli Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii litowo-jonowych, popularyzacji technologii wodorowych ogniw paliwowych w transporcie czy kwestiom związanym z masową elektryfikacją firmowych flot. KNM to unikatowe na skalę europejską spotkanie, miejsce wymiany idei i wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie merytorycznym. Rokrocznie gromadzi ok. 1000 uczestników zawodowo związanych z branżą e-mobility w Polsce i Europie, w tym ponad 100 prelegentów, ok. 400 ekspertów i dziennikarzy. Tegoroczna edycja jest także oficjalnym wstępem do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź.

Szczegółowy program Kongresu Nowej Mobilności znajduje się na stronie: https://kongresnowejmobilnosci.pl/program-knm/.

