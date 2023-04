Zostań Superbohaterem w swoim warsztacie - dzięki narzędziom najlepszych marek każda naprawa jest prostsza!

Portal REPXPERT dla warsztatów samochodowych wystartował z drugą edycją Akcji Specjalnej „Toolman 2.0”. Co tydzień aż 100 uczestników, którzy w danym tygodniu zarejestrują największą liczbę punktów otrzyma markowe narzędzia, takie jak: Multimetr Vigor, Zestaw narzędzi do wolnych kół alternatora OAP/OAD INA czy Klucz dynamometryczny z obrotową głowicą grzechotkową KS Tools – łącznie do wygrania aż 600 nagród! Akcja „Toolman 2.0” potrwa 6 tygodni, od 17 kwietnia do 28 maja 2023. Przeznaczona jest dla użytkowników portalu REPXPERT (www.repxpert.pl).

Schaeffler, producent dobrze znanych marek LuK, INA i FAG, dla zwycięskich uczestników zabawy, przygotował wartościowe nagrody mające na celu ułatwienie pracy w serwisie warsztatowym.

Aby wygrać jedną ze 100 nagród danego tygodnia, wystarczy regularnie rejestrować punkty z produktów wszystkich marek grupy Schaeffler: LuK, INA oraz FAG aplikacją REPXPERT (do pobrania w App Store oraz Google Play). Łącznie podczas trwania akcji można otrzymać aż 6 różnych nagród! Co TYDZIEŃ inna nagroda. Każdy etap tygodniowy to odrębny ranking.

Ale to nie wszystko! Dodatkowo, uczestnicy przydzieleni przez Organizatora do kategorii A, B, C lub D, którzy sprawdzą przynależność do grupy na stronie Akcji oraz w każdym z 6 tygodni trwania Akcji zarejestrują co najmniej jeden z produktów marek LuK, INA oraz FAG otrzymają po zakończeniu akcji 1000 Punktów Bonusowych Extra.

„To już druga edycja dobrze znanej Akcji z 2022 roku „Toolman”. Zdecydowaliśmy się powtórzyć koncept tej Akcji ze względu na bardzo duże zainteresowanie zeszłoroczną edycją. Narzędzia dla warsztatów są bardzo ważnym elementem wyposażenia. Dlatego proponujemy profesjonalne zestawy kluczy czy pneumatyczny klucz udarowy znanych marek - mówi Joanna Ciszewska, Marketing Manager w Schaeffler Polska. Akcja „Toolman 2.0” w tym roku szczególnie promuje zestawy łożysk FAG - za które podwajamy punkty bonusowe REPXPERTw rankingach tygodniowych Akcji.

„Teraz punkty bonusowe REPXPERT można zarejestrować szybko i w bardzo prosty sposób dzięki aplikacji REPXPERT. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na opakowaniu produktów LuK, INA, FAG a punkty zostaną automatycznie dodane do konta użytkownika REPXPERT – mówi Konrad Habit, odpowiadający za portal REPXPERT. Koniec z przepisywaniem kodów z tradycyjnych, papierowych kuponów. OneCode to nie tylko łatwiejsze wprowadzanie punktów, ale także wszystkie niezbędne informacje techniczne o produkcie.”

Ponadto portal REPXPERT (www.repxpert.pl) oferuje obszerne informacje dla mechaników takie jak: instrukcje montażu, szkolenia, katalog online umożliwiający poprawny dobór części oraz informacje o narzędziach specjalnych.

Zostań Superbohaterem w swoim warsztacie. Nie trać czasu i dotrzymaj kroku szybkim zmianom w branży motoryzacyjnej!

Szczegółowe zasady dotyczące Akcji „Toolman 2.0.” dostępne są w regulaminie na stronie www.repxpert-toolman.pl, portalu www.repxpert.ploraz na profilu Facebook Schaeffler REPXPERT Polska

Źródło: Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Schaeffler Group – We pioneer motion Jako wiodący globalny dostawca dla sektora motoryzacyjnego i przemysłowego, Grupa Schaeffler od ponad 75 lat rozwija przełomowe wynalazki i osiągnięcia w dziedzinie ruchu i mobilności. Dzięki innowacyjnym technologiom, produktom i usługom w zakresie elektromobliności, napędów niskoemisyjnych, rozwiązań w zakresie podwozi, Przemysłu 4.0, cyfryzacji i odnawialnych źródeł energii, firma jest niezawodnym partnerem, dzięki któremu ruch i mobilność są bardziej wydajne, inteligentne i zrównoważone – przez cały cykl życia. Firma technologiczna produkuje precyzyjne komponenty i systemy do układów napędowych i podwozi, a także rozwiązania w zakresie łożysk tocznych i ślizgowych do wielu zastosowań przemysłowych. Grupa Schaeffler osiągnęła sprzedaż na poziomie około 15,8 miliardów euro w 2022 roku. Zatrudniająca około 83000 pracowników firma Schaeffler jest jedną z największych firm rodzinnych na świecie. Z ponad 1250 zgłoszeniami patentowymi w 2022 r. Schaeffler jest czwartą najbardziej innowacyjną firmą w Niemczech według DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt).