Magneti Marelli zaprasza na szkolenia w styczniu.
ZE WZGLĘDU NA OBECNY STAN EPIDEMII ZOSTAJE OGRANICZONA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ. KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, MASECZEK ORAZ RĘKAWICZEK. BARDZO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY PRZED PRZYBYCIEM NA SZKOLENIE.
WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM ORAZ HARMONOGRAM NA KOLEJNE MIESIĄCE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/szkolenia/harmonogram-szkolen,48,3,0
Tel. 602 430 632 Tomasz Pyrlik – specjalista ds. szkoleń