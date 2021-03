Texa przygotowała dla mechaników diagnostów cykl szkoleń w ramach programu TEXAEDU 2021.

Szkolenia adresowane są przede wszystkim do diagnostów i mechaników samochodowych obsługujących pojazdy osobowe, ciężarowe i maszyny rolnicze. Program szkoleń obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną wykonywaną w oparciu o urządzenia Texy.

Program kursów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne umożliwiające zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu:





D1T – Techniki procedur diagnostycznych samochodów ciężarowych - uczestnik pozna podstawowe systemy elektroniczne oraz obsługowe występujące w pojazdach ciężarowych oraz podstawy ich naprawy. Zaznajamia się z zasadami korzystania ze schematów elektrycznych i biuletynów technicznych z oprogramowani IDC5. Podczas części praktycznej pozna podstawową charakterystykę diagnostyki m.in. EDC, PLD, Common Rail, ABS i EBS, systemów zawieszenia, skrzyń biegów itd.

Szczegółowy opis szkolenia D1T:

http://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/d1t--techniki-i-procedury-diagnostyki-samochodow-ciezarowych



D3T – Procedury kalibracji i regulacji w pojazdach ciężarowych - po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafić m.in. interpretować wyniki testów diagnostycznych w silnikach Iveco Cursor oraz Tector; pozna procedurę regulacji elektronicznych po wymianie komponentów takich jak wtryskiwacze, pompa paliwa, elektroniczny osuszacz. Przeprowadzona zostanie interpretacja: klasyfikacji wtryskiwaczy, resetowania filtra osuszacza w Volvo, wymiana APM w Renault i inne.

Szczegółowy opis szkolenia D3T:

https://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/d3t--procedury-kalibracji-i-regulacji-w-pojazdach-ciezarowych



PASS THRU – Procedury diagnostyki PASS THRU - Cel szkolenia: zapoznanie się z procedurami dostępu do stron WEB, w których producenci pojazdów udostępniają wszelkie informacje niezbędne do wykonania konfiguracji systemów, napraw i przeglądy swoich pojazdów: formularze przeglądów, schematy elektryczne, opisy kodów usterek, instrukcje napraw itp.

https://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/procedury-diagnostyki-pass-thru



P5C – Podstawy diagnostyki samochodów osobowych – obejmują zakres procedur autodiagnostyki oraz zasad działania sterowników elektronicznych i norm kontroli emisji spalin w samochodach osobowych. Omawiają praktyczne przykłady wykorzystania oprogramowania IDC5 CAR (strony Błędy, Stany, Parametry, Aktywacje, Regulacje i Schematy Elektryczne) dotyczące Toyoty Yaris, Fiata Pandy i Fiata Cromy.

Szczegółowy opis szkolenia P5C:

https://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/p5c--idc5-car-podstawy-diagnostyki-samochodow-osobowych





ADAS – Kalibracja kamer i radarów - uczestnik zapoznaje się m.in. z obecnie stosowanymi systemami wsparcia kierowcy oraz elementami wchodzącymi w ich skład. Poznaje procedury kalibracji oraz niezbędne oprzyrządowanie. Cześć praktyczna obejmuje przeprowadzenie diagnostyki i kalibracji radarów ACC na przykładzie VW oraz Mazda.

Szczegółowy opis szkolenia ADAS:

https://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/program-szkolenia-adas





D1A - Techniki procedur diagnostycznych maszyn rolniczych – obejmuje podstawy diagnostyki

i autodiagnostyki systemów sterowanych elektroniczne w pojazdach rolniczych. Dostarcza szereg informacji z zakresu sterowania silnika, skrzyni biegów, podnośników, problematyki sieci CAN. Przedstawia sposoby kalibracji i regulacji skrzyń biegów, podnośników itp. Ćwiczenia praktyczne obejmują diagnostykę manualną oraz diagnostykę szeregową, wykonywaną na pojazdach marek: NEW HOLLAND i/lub JOHN DEERE.

Szczegółowy opis szkolenia D1A:

http://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/d1a--techniki-procedur-diagnostycznych-maszyn-rolniczych



S7C – Zasady działania i diagnostyki systemu hybrydowego Toyota - Cel szkolenia: zrozumienie działania różnych typów pojazdów hybrydowych i poznanie różnic między systemami Mild Hybrid i Full Hybrid. Zdobycie kompetencji i pojęć niezbędnych do pracy z pojazdami hybrydowymi Grupy Toyota. Wiedza na temat diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów hybrydowych, stosując odpowiednie procedury, aby uczynić je bezpiecznymi i pracować bez ryzyka.

Szczegółowy opis szkolenia S7C:

https://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/s7c-zasady-dzialania-i-diagnostyka-systemu-hybrydowego-toyota



G20 – Zaawansowane ustawienia układów hamulcowych w naczepach i przyczepach – omawia zasady funkcjonowania i strukturę takich układów jak EBS WABCO, EBS KNORR-Bremse i EBS HALDEX stosowanych w naczepach, a także z metody ich napraw. Omawia strukturę systemu EBS, elektroniczny korektor siły hamowania, modulator EBS, zawór przekaźnikowy EBS i ABS, itd. Cześć praktyczna obejmuje regulacje z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych: przeniesienie konfiguracji, parametryzacja jednostki sterującej itp.

Szczegółowy opis szkolenia G20:

http://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/d1a--techniki-procedur-diagnostycznych-maszyn-rolniczych



G21 - Systemy selektywnej redukcji katalitycznej SCR/ ADBLUE™ - obejmuje wiedzę na temat różnych typów układów obecnych na rynku oraz udziela wskazówek przeprowadzania ich diagnostyki. Zapoznaje z systemami oczyszczania spalin, podstawami funkcjonowania katalizatora SCR. Zajęcia praktyczne obejmują przeprowadzenie diagnostyki układu AdBlue, szczegółowe omówienie testów oraz ustawień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu AdBlue.

Szczegółowy opis szkolenia G21:

http://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/g21--systemy-selektywnej-redukcji-katalitycznej-scr---adblue-





Szkolenia odbywają się w niewielkich grupach, a uczestnictwo w nich możliwe jest jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację wirusową, szkolenia odbywać się będą w formie stacjonarnej lub zdalnej. TEXA zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub formy szkoleń. Uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach najpóźniej na 24h przed terminem odbywającego się szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać:

• wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej pod adresem:

http://www.texapoland.pl/szkolenia/szkolenia/szkolenia-w-trakcie-wdrozenia

• wysyłając mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• kontaktując się telefonicznie pod nr: 32 364 18 80