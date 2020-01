W 2019 r. najwięcej samochodów na świecie sprzedał VW Group – 10 336 495 aut. Niemiecki koncern na 12,2% udziału w światowym rynku, chociaż w minionym roku sprzedał o 1% mniej samochodów niż w 2018 r.

Na drugim miejscu jest Toyota Motor Corporation, która z liczbą 9 698 609 sprzedanych aut ma 11,4% udział w światowym rynku (najlepszy w historii koncernu). Koncern Toyota zwiększył sprzedaż o 2,2%, w przeciwieństwie do Renault Nissan Alliance, który zanotował spadek sprzedaży o 5,9% (9 222 665 aut).

Na przekór konkurencji, szczególnie amerykańskiej, koncern Toyota ma tylko trzy marki osobowe: Toyota, Lexus i Daihatsu, więc klienci mają łatwy wybór. Koncern VW ma ich znacznie więcej: Volkswagen, Seat, Škoda, Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche i Cupra. Wiele koncernów posiada kilka marek pojazdów przeznaczonych dla różnych grup klientów, lub obecnych w wybranych krajach (Dacia). Działy marketingu muszą się nieźle postarać, by stworzyć dla każdej z nich odpowiednią strategię reklamową. Z reguły modele aut w poszczególnych markach wykorzystują te same podzespoły, co obniża koszty, które trzeba potem przeznaczyć na marketing. Być może strategia Toyoty okazała się słuszna. Mała liczba marek w koncernie ma jeszcze tę zaletę, że lepiej wypada w statystykach. Nic więc dziwnego, że od 10 lat na pierwszym miejsce plasuje się marka Toyota. Warto zauważyć, że z pierwszej dziesiątki najpopularniejszych marek tylko cztery odnotowały wzrosty w 2019 r.: Toyota, KIA, Mercedes-Benz i BMW.

Sprzedaż aut osobowych wg marek na świecie w 2019 r.:

1.Toyota: 8 683 049 (1,8%),

2. Volkswagen: 6 436 548 aut (-1,8%),

3. Ford: 4 735 575 (-7,8%),

4. Honda: 4 630 868 (-0,6%),

5. Nissan: 4 366 453 (-7,7%),

6. Hyundai: 4 279 155 (-2,1%),

7. Chevrolet: 3 831 566 (-6,8%),

8. Kia: 2 843 637 (+0,3%),

9. Mercedes-Benz: 2 490 999 (+3,6%),

10. BMW: 2 219 773 (+3,9%).