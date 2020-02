Firma Bosch wyróżniła uczniów z najlepszymi pomysłami na wynalazek zgłoszonymi w ramach Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha. Podczas finału 9. edycji programu edukacyjnego, nagrody odebrali autorzy trzech projektów najwyżej ocenionych przez jury.

I miejsce – czujnik wyprzedzania dla rowerzysty montowany pod siodełkiem ma za zadanie ostrzegać dźwiękowo cyklistę o zbliżającym się do niego pojeździe. Urządzenie ma zasięg trzech metrów i składa się m.in. z mikrokontrolera Arduino, cyfrowego czujnika ultradźwiękowego, kodu sterującego C++ oraz diod ostrzegawczych na lewej manetce kierownicy. Nagrodę otrzymał Michał Gocławski ze Szkoły Podstawowej nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie.

II miejsce – autonomiczny plecak wyposażony w panel fotowoltaiczny zasilający kierunkowskazy. Plecak posiada strzałki ledowe – uprzedzające innych uczestników ruchu drogowego o zamiarach rowerzysty. Nagrodę otrzymał Kacper Kutyl ze Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie.

III miejsce – Sygnalizator zanieczyszczeń w kominach. Urządzenie oparte jest na module Arduino UNO oraz półprzewodnikowym czujniku dymu MQ-2. Wbudowany moduł komunikacji Bluetooth pozwala na przesłanie danych pomiarowych na dowolne urządzenie z systemem Android. Docelowo dane na temat zanieczyszczenia mają być dostępne w aplikacji w formie wirtualnego miernika zanieczyszczeń.

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny dla uczniów w wieku 13–15 lat z Warszawy i Wrocławia oraz okolic prowadzony przez firmę Robert Bosch w Polsce od 2011 r. Jego celem jest promowanie uzdolnionej młodzieży oraz popularyzacja przedmiotów ścisłych, co w przyszłości ma skutkować zwiększeniem kadry inżynierskiej w Polsce. Projekt realizowany z uczelniami technicznymi pokazuje jak fascynujące może być zastosowanie wiedzy technicznej w życiu codziennym. W Akademii młodzież uczestniczy w warsztatach kreatywnych oraz zgłasza pomysły do konkursu na wynalazek. W ciągu dziewięciu lat trwania programu udało się dotrzeć do ponad 10 tys. uczniów warszawskich i wrocławskich szkół, którzy wzięli udział w 405 warsztatach kreatywnych i zgłosili blisko 600 pomysłów na wynalazek.