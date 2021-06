Piłkarskie Mistrzostwa Europy to święto dla każdego kibica futbolu. Marka Textar zaprasza do uczestnictwa w przygotowanej specjalnie na mistrzostwa grze online Textar Goal Hero.

W dostępnej na komputerach oraz urządzeniach mobilnych zabawie co tydzień można wygrać kartę podarunkową do RTV Euro AGD o wartości 1000 zł.

Zasady gry są proste. Należy strzelić jak najwięcej goli z rzutów karnych, mając do dyspozycji pięć piłek. Tak długo, jak pokonuje się bramkarza Textar, można korzystać z aktualnej piłki. Piłkę traci się po nieudanym strzale. Na wynik końcowy składa się suma bramek zdobytych za pomocą pięciu piłek.

Wynik zapisywany jest na koncie gracza. Udział w zabawie jest bezpłatny i nielimitowany. Każdy może zagrać tyle razy, ile chce i próbować poprawić swój najlepszy wynik. W przypadku uzyskania rezultatu gorszego od najlepszego, zostanie on odrzucony, a w rankingu pozostanie ten z największą liczbą trafień.

Najwyższy wynik każdego gracza jest resetowany co tydzień. Umożliwia to rozpoczęcie od nowa walki o prześcignięcie konkurentów i nagrodę rzeczową.

Gra Textar Goal Hero dostępna jest na stronie https://www.textar-goal-hero.com/tmd/elfmeter/?s=pl lub przez stronę www.textar.com/pl.



Rywalizacja rozpoczęła się 7 czerwca i potrwa do końca mistrzostw, 11 lipca 2021 r.